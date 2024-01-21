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Число погибших в результате обстрела Донецка выросло до 13
Число погибших в результате обстрела Донецка выросло до 13 - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Число погибших в результате обстрела Донецка выросло до 13
Число погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка увеличилось до 13, ранены 10 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T11:45
2024-01-21T11:45
2024-01-21T12:02
донецк
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
алексей кулемзин
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Число погибших при обстреле ВСУ Кировского района Донецка увеличилось до 13, ранены 10 человек. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.Сейчас на месте работают оперативные службы, информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется, добавил губернатор.Он также отметил, что ведется поиск фрагментов вооружения, из которого был нанесен удар.ВСУ ударили по Кировскому району Донецка в воскресенье. Снаряды упали в оживленном месте микрорайона Текстильщик, где расположены торговые ряды и магазины. Изначально сообщалось о 8 погибших.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
донецк
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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донецк, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), алексей кулемзин, происшествия
Число погибших в результате обстрела Донецка выросло до 13
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка увеличилось до 13 - Пушилин
11:45 21.01.2024 (обновлено: 12:02 21.01.2024)