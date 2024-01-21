https://crimea.ria.ru/20240121/mirovoe-soobschestvo-dolzhno-osudit-varvarskiy-terakt-vsu-v-donetske---mid-1134362436.html

Мировое сообщество должно осудить варварский теракт ВСУ в Донецке - МИД

Мировое сообщество должно осудить варварский теракт ВСУ в Донецке - МИД - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Мировое сообщество должно осудить варварский теракт ВСУ в Донецке - МИД

Удар ВСУ по Донецку, приведший к гибели 25 мирных жителей, - это варварский террористический акт против мирного населения РФ. Россия призывает все ответственные РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T16:02

2024-01-21T16:02

2024-01-21T16:05

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Удар ВСУ по Донецку, приведший к гибели 25 мирных жителей, - это варварский террористический акт против мирного населения РФ. Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого преступления. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.В воскресенье утром боевики киевского режима нанесли удар по оживленному рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка. По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. Погибли 25 человек, еще как минимум 20 получили ранения, в том числе тяжелые."Установлено, что обстрел велся из пока еще подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений. Все это еще раз подтверждает его непосредственную вовлеченность в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима Зеленского, который вновь продемонстрировал бесчеловечность и ненависть к ни в чем не повинным людям", - говорится в заявлении МИД. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению. В этой связи Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта."Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям", - подчеркнули в дипведомстве.В МИД также отметили, что подобные террористические атаки наглядно свидетельствуют об отсутствии у киевского режима политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем. Это лишний раз подчеркивает необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции. Читайте также на РИА Новости Крым:Большая пресс-конференция Сергея Лаврова: главные заявленияРоссийские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе В МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты

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министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, россия, донецк, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), политика, новости сво