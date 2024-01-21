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Мировое сообщество должно осудить варварский теракт ВСУ в Донецке - МИД - РИА Новости Крым, 21.01.2024
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Мировое сообщество должно осудить варварский теракт ВСУ в Донецке - МИД
Мировое сообщество должно осудить варварский теракт ВСУ в Донецке - МИД - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Мировое сообщество должно осудить варварский теракт ВСУ в Донецке - МИД
Удар ВСУ по Донецку, приведший к гибели 25 мирных жителей, - это варварский террористический акт против мирного населения РФ. Россия призывает все ответственные РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T16:02
2024-01-21T16:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Удар ВСУ по Донецку, приведший к гибели 25 мирных жителей, - это варварский террористический акт против мирного населения РФ. Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого преступления. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.В воскресенье утром боевики киевского режима нанесли удар по оживленному рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка. По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. Погибли 25 человек, еще как минимум 20 получили ранения, в том числе тяжелые."Установлено, что обстрел велся из пока еще подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений. Все это еще раз подтверждает его непосредственную вовлеченность в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима Зеленского, который вновь продемонстрировал бесчеловечность и ненависть к ни в чем не повинным людям", - говорится в заявлении МИД. В ведомстве подчеркнули, что российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению. В этой связи Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта."Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям", - подчеркнули в дипведомстве.В МИД также отметили, что подобные террористические атаки наглядно свидетельствуют об отсутствии у киевского режима политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем. Это лишний раз подчеркивает необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции. Читайте также на РИА Новости Крым:Большая пресс-конференция Сергея Лаврова: главные заявленияРоссийские войска освободили очередной населенный пункт в Донбассе В МИД РФ ответили Польше на призыв поставить Киеву дальнобойные ракеты
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РИА Новости Крым
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4.7
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министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, россия, донецк, донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), политика, новости сво
Мировое сообщество должно осудить варварский теракт ВСУ в Донецке - МИД

МИД России призвал международные структуры осудить теракт ВСУ в Донецке

16:02 21.01.2024 (обновлено: 16:05 21.01.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Удар ВСУ по Донецку, приведший к гибели 25 мирных жителей, - это варварский террористический акт против мирного населения РФ. Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого преступления. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.
В воскресенье утром боевики киевского режима нанесли удар по оживленному рынку в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка. По уточненной информации, по кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии калибром 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений. Погибли 25 человек, еще как минимум 20 получили ранения, в том числе тяжелые.
"Установлено, что обстрел велся из пока еще подконтрольной ВСУ Авдеевки с применением поставляемых Западом видов вооружений. Все это еще раз подтверждает его непосредственную вовлеченность в конфликт и делает причастным к преступным деяниям режима Зеленского, который вновь продемонстрировал бесчеловечность и ненависть к ни в чем не повинным людям", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве подчеркнули, что российская сторона категорически осуждает этот вероломный удар по гражданскому населению.
"Запад в своем стремлении нанести России "стратегическое поражение" руками своих марионеток подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления", - акцентировали в МИД.
В этой связи Россия призывает все ответственные правительства и профильные международные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта.
"Их молчание будет означать негласное одобрение убийств мирных граждан и стимулировать украинских неонацистов к еще более кровавым злодеяниям", - подчеркнули в дипведомстве.
В МИД также отметили, что подобные террористические атаки наглядно свидетельствуют об отсутствии у киевского режима политической воли к миру и урегулированию конфликта дипломатическим путем. Это лишний раз подчеркивает необходимость достижения всех целей и задач специальной военной операции.
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