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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова: главные заявления - РИА Новости Крым, 18.01.2024
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Большая пресс-конференция Сергея Лаврова: главные заявления
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова: главные заявления - РИА Новости Крым, 18.01.2024
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова: главные заявления
Глава МИД России Сергей Лавров в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию с участием представителей отечественных и зарубежных СМИ. На вопросы... РИА Новости Крым, 18.01.2024
2024-01-18T15:35
2024-01-18T15:53
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию с участием представителей отечественных и зарубежных СМИ. На вопросы журналистов глава российского внешнеполитического ведомства отвечал в течение почти трех часов. Ключевые заявления министра – в подборке РИА Новости Крым.Внешнеполитический вектор РФОткрывая пресс-конференцию, Лавров обозначил главный внешнеполитический вектор движения России. По его словам, перед Россией стоит задача избавиться от любой зависимости от Запада в экономике и цепочках поставок. Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена из-за агрессивной противоправной политики США и их сателлитов."На внешнеполитическом фронте у нас очень четко определены ориентиры на развитие отношений с теми, кто готов это делать на равноправной, взаимной, уважительной основе, через откровенный диалог, нацеленный на поиск баланса интересов, а не отвечающий исключительно чьим-то односторонним эгоистичным планам, как это в подавляющем большинстве случаев проявляется в тех дискуссиях, в которых участвует Запад во главе с США", – сказал Лавров.Глава МИД РФ отметил особые отношения с Китаем и Индией. Также в числе близкого окружения России – Иран, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Отношения РФ и КНР переживают наилучший период в многовековой истории. Более 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у объединения большое будущее. Россия выступает за меры по укреплению военно-политической стабильности в Евразии без вмешательства внерегиональных сил и будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными.Специальная военная операция"Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре", – отметил министр.Он также заметил, что в условиях СВО возродилась военная и гражданская промышленность, и подчеркнул, что Россия достигнет целей СВО вне зависимости от политической ситуации на Украине."Мы не сильно озабочены теми препинаниями, которые наблюдаются в контексте обсуждения политической жизни Украины…Мы будем целей СВО достигать последовательно, настойчиво, и мы их достигнем… Президент неоднократно заявлял, что Россия не отказывается от переговоров. Те, кто отказывается, должны понимать: нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена", – добавил министр.Лавров подчеркнул, что сообщения о прямых переговорах России и Украины — это слухи. Говорить о завершении конфликта можно было бы только с Западом, который, в свою очередь, не заинтересован в прямом диалоге Москвы и Киева, и в целом делает все для эскалации конфликта.Удары по Крыму и ядерный потенциал РФВозобновление диалога с США по вопросам стратегической стабильности и совместных мер в области контроля над вооружениями невозможно, поскольку США продолжают создавать угрозу России, подстрекают Киев к ударам по мирным регионам РФ, в том числе по территории Крыма."Подталкивание к все более агрессивному использованию дальнобойных средств для нанесения ударов и по Крыму, чтобы сделать его не подходящим для проживания, и вглубь территорий РФ, и не только подзуживание, но и передача соответствующих вооружений, говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законные озабоченности РФ", – заявил Лавров.По его мнению, верить Западу нельзя: "Запад до сих пор хочет только одного – жить за счет других и быть умнее всех остальных".Ближневосточные вопросыПолузакрытые контакты с участием США, Израиля и некоторых отдельных государств по Палестине не будут иметь успеха. Для урегулирования отношений Израиля и Палестины нужен только прямой диалог."Главным направлением усилий должно стать создание Палестинского государства в полном соответствии с решениями Совета Безопасности ООН", – сказал Лавров.При этом Россия готова сыграть активную роль в обеспечении полноценного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Также Лавров призвал не создавать впечатление вседозволенности для Израиля."Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня. Да, был Холокост, это жуткое преступление, но также был геноцид всех народов Советского Союза. По этой логике нам тоже сейчас должно быть все можно, все дозволено. Это в принципе системно не годится, если мы хотим сохранить международное право", – подчеркнул министр.Говоря об ударах по Йемену, Лавров заметил, что США и Великобритания растоптали нормы международного права. При этом оправдания Вашингтона в ситуации с Йеменом выглядят жалко.Другие заявления глав МИД РФО Союзном государстве: "Не приведи господь, но если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российский и белорусский народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы. В этом нет никаких сомнений. Все необходимые средства есть".О киевской катастрофе: "Киеву все дозволено, и эта вседозволенность проявляется во всем, что он делает. Вседозволенность – это путь к катастрофе. И катастрофа уже случилась в мозгах у нынешнего украинского режима, и они ведут туда же всю свою страну"О сотрудничестве на площадке ООН: "Мы работали в 2023 году активно на площадке ООН, там была создана и уже пару лет успешно функционирует Группа друзей в защиту Устава ООН. Отмечу, на мой взгляд, очень важное событие — принятие в очередной раз на ГА ООН резолюции о недопустимости героизации нацизма. Второй раз подряд против этого документа проголосовали Германия, Италия и Япония"
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РИА Новости Крым
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96
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, политика, в мире
Большая пресс-конференция Сергея Лаврова: главные заявления

Главные заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова

15:35 18.01.2024 (обновлено: 15:53 18.01.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Глава МИД России Сергей Лавров в четверг провел большую ежегодную пресс-конференцию с участием представителей отечественных и зарубежных СМИ. На вопросы журналистов глава российского внешнеполитического ведомства отвечал в течение почти трех часов. Ключевые заявления министра – в подборке РИА Новости Крым.

Внешнеполитический вектор РФ

Открывая пресс-конференцию, Лавров обозначил главный внешнеполитический вектор движения России. По его словам, перед Россией стоит задача избавиться от любой зависимости от Запада в экономике и цепочках поставок. Внешняя политика РФ кардинально пересмотрена из-за агрессивной противоправной политики США и их сателлитов.
"На внешнеполитическом фронте у нас очень четко определены ориентиры на развитие отношений с теми, кто готов это делать на равноправной, взаимной, уважительной основе, через откровенный диалог, нацеленный на поиск баланса интересов, а не отвечающий исключительно чьим-то односторонним эгоистичным планам, как это в подавляющем большинстве случаев проявляется в тех дискуссиях, в которых участвует Запад во главе с США", – сказал Лавров.
Глава МИД РФ отметил особые отношения с Китаем и Индией. Также в числе близкого окружения России Иран, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Отношения РФ и КНР переживают наилучший период в многовековой истории. Более 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС, у объединения большое будущее. Россия выступает за меры по укреплению военно-политической стабильности в Евразии без вмешательства внерегиональных сил и будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными.

Специальная военная операция

"Специальная военная операция небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению от людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре", – отметил министр.
Он также заметил, что в условиях СВО возродилась военная и гражданская промышленность, и подчеркнул, что Россия достигнет целей СВО вне зависимости от политической ситуации на Украине.
"Мы не сильно озабочены теми препинаниями, которые наблюдаются в контексте обсуждения политической жизни Украины…Мы будем целей СВО достигать последовательно, настойчиво, и мы их достигнем… Президент неоднократно заявлял, что Россия не отказывается от переговоров. Те, кто отказывается, должны понимать: нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена", – добавил министр.
Лавров подчеркнул, что сообщения о прямых переговорах России и Украины — это слухи. Говорить о завершении конфликта можно было бы только с Западом, который, в свою очередь, не заинтересован в прямом диалоге Москвы и Киева, и в целом делает все для эскалации конфликта.

Удары по Крыму и ядерный потенциал РФ

Возобновление диалога с США по вопросам стратегической стабильности и совместных мер в области контроля над вооружениями невозможно, поскольку США продолжают создавать угрозу России, подстрекают Киев к ударам по мирным регионам РФ, в том числе по территории Крыма.
"Подталкивание к все более агрессивному использованию дальнобойных средств для нанесения ударов и по Крыму, чтобы сделать его не подходящим для проживания, и вглубь территорий РФ, и не только подзуживание, но и передача соответствующих вооружений, говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законные озабоченности РФ", – заявил Лавров.
По его мнению, верить Западу нельзя: "Запад до сих пор хочет только одного – жить за счет других и быть умнее всех остальных".

Ближневосточные вопросы

Полузакрытые контакты с участием США, Израиля и некоторых отдельных государств по Палестине не будут иметь успеха. Для урегулирования отношений Израиля и Палестины нужен только прямой диалог.
"Главным направлением усилий должно стать создание Палестинского государства в полном соответствии с решениями Совета Безопасности ООН", – сказал Лавров.
При этом Россия готова сыграть активную роль в обеспечении полноценного урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Также Лавров призвал не создавать впечатление вседозволенности для Израиля.
"Израильтянам нельзя даже создавать впечатление, что, поскольку они страдали во Вторую мировую, им все можно сегодня. Да, был Холокост, это жуткое преступление, но также был геноцид всех народов Советского Союза. По этой логике нам тоже сейчас должно быть все можно, все дозволено. Это в принципе системно не годится, если мы хотим сохранить международное право", – подчеркнул министр.
Говоря об ударах по Йемену, Лавров заметил, что США и Великобритания растоптали нормы международного права. При этом оправдания Вашингтона в ситуации с Йеменом выглядят жалко.

Другие заявления глав МИД РФ

О Союзном государстве: "Не приведи господь, но если у Запада возобладает самоубийственная логика, я вас уверяю, что российский и белорусский народы плечом к плечу отстоят свою независимость и свои интересы. В этом нет никаких сомнений. Все необходимые средства есть".
О киевской катастрофе: "Киеву все дозволено, и эта вседозволенность проявляется во всем, что он делает. Вседозволенность – это путь к катастрофе. И катастрофа уже случилась в мозгах у нынешнего украинского режима, и они ведут туда же всю свою страну"
О сотрудничестве на площадке ООН: "Мы работали в 2023 году активно на площадке ООН, там была создана и уже пару лет успешно функционирует Группа друзей в защиту Устава ООН. Отмечу, на мой взгляд, очень важное событие — принятие в очередной раз на ГА ООН резолюции о недопустимости героизации нацизма. Второй раз подряд против этого документа проголосовали Германия, Италия и Япония"
 
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