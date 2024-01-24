https://crimea.ria.ru/20240124/vsu-udarili-dronami-po-zdaniyu-bolnitsy-v-novoy-kakhovke-1134437411.html

ВСУ ударили дронами по зданию больницы в Новой Каховке

ВСУ ударили дронами по зданию больницы в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 24.01.2024

ВСУ ударили дронами по зданию больницы в Новой Каховке

В Новой Каховке ударами украинских дронов повреждено медицинское учреждение, сообщает Telegram-канал администрации Новокаховского городского округа. В... РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T19:28

2024-01-24T19:28

2024-01-24T19:37

новая каховка

новости

больница

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Новой Каховке ударами украинских дронов повреждено медицинское учреждение, сообщает Telegram-канал администрации Новокаховского городского округа. В результате уничтожены генераторы, которые снабжали больницу электричеством, и выбиты все окна.Погибших и пострадавших в результате атаки не обнаружено, сообщили в экстренных службах.23 января Вооруженные силы Украины ударили по мирным объектам на левом берегу Днепра более 50 раз. В течение дня украинские боевики выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, шесть раз обстреливали Песчановку и Алешки, по пять прилетов зафиксировано в Днепрянах и Казачьих Лагерях.21 января под обстрел попали шесть населенных пунктов, по мирным населенным пунктам и инфраструктуре было выпущено 63 снаряда из ствольной артиллерииЧитайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена припортовая инфраструктураПод обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной ХерсонщиныВ ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек

новая каховка

херсонская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая каховка, новости, больница, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), херсонская область, всу (вооруженные силы украины)