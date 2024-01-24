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ВСУ ударили дронами по зданию больницы в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 24.01.2024
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ВСУ ударили дронами по зданию больницы в Новой Каховке
ВСУ ударили дронами по зданию больницы в Новой Каховке - РИА Новости Крым, 24.01.2024
ВСУ ударили дронами по зданию больницы в Новой Каховке
В Новой Каховке ударами украинских дронов повреждено медицинское учреждение, сообщает Telegram-канал администрации Новокаховского городского округа. В... РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T19:28
2024-01-24T19:37
новая каховка
новости
больница
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Новой Каховке ударами украинских дронов повреждено медицинское учреждение, сообщает Telegram-канал администрации Новокаховского городского округа. В результате уничтожены генераторы, которые снабжали больницу электричеством, и выбиты все окна.Погибших и пострадавших в результате атаки не обнаружено, сообщили в экстренных службах.23 января Вооруженные силы Украины ударили по мирным объектам на левом берегу Днепра более 50 раз. В течение дня украинские боевики выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, шесть раз обстреливали Песчановку и Алешки, по пять прилетов зафиксировано в Днепрянах и Казачьих Лагерях.21 января под обстрел попали шесть населенных пунктов, по мирным населенным пунктам и инфраструктуре было выпущено 63 снаряда из ствольной артиллерииЧитайте также на РИА Новости Крым:В подконтрольном Киеву Херсоне повреждена припортовая инфраструктураПод обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной ХерсонщиныВ ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек
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Новости
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РИА Новости Крым
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новая каховка, новости, больница, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили дронами по зданию больницы в Новой Каховке

В Новой Каховке ударами украинских дронов повреждено здание больницы

19:28 24.01.2024 (обновлено: 19:37 24.01.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. В Новой Каховке ударами украинских дронов повреждено медицинское учреждение, сообщает Telegram-канал администрации Новокаховского городского округа. В результате уничтожены генераторы, которые снабжали больницу электричеством, и выбиты все окна.

"Сегодня боевики ВСУ совершили очередной террористический акт, атаковав больницу в Новой Каховке. В результате вражеского удара два генератора АД-600 кВт повреждены, а в самом здании повылетали окна", – сказано в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате атаки не обнаружено, сообщили в экстренных службах.
23 января Вооруженные силы Украины ударили по мирным объектам на левом берегу Днепра более 50 раз. В течение дня украинские боевики выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, шесть раз обстреливали Песчановку и Алешки, по пять прилетов зафиксировано в Днепрянах и Казачьих Лагерях.
21 января под обстрел попали шесть населенных пунктов, по мирным населенным пунктам и инфраструктуре было выпущено 63 снаряда из ствольной артиллерии
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Новая КаховкаНовостиБольницаПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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