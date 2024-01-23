Рейтинг@Mail.ru
Огонь по мирным: ВСУ больше 50 раз ударили по Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240123/ogon-po-mirnym-vsu-bolshe-50-raz-udarili-po-khersonskoy-oblasti-1134393482.html
Огонь по мирным: ВСУ больше 50 раз ударили по Херсонской области
Огонь по мирным: ВСУ больше 50 раз ударили по Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Огонь по мирным: ВСУ больше 50 раз ударили по Херсонской области
ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. За минувшие сутки по мирным населенным пунктам боевики били 54 раза, сообщают... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T10:55
2024-01-23T10:55
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
алешки
крынки
днепряны
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/06/1134025326_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_92e1a9f504da5c3fdf214f3c4388d4d1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. За минувшие сутки по мирным населенным пунктам боевики били 54 раза, сообщают экстренные службы региона.В течение дня украинские боевики выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, шесть раз обстреливали Песчановку и Алешки, по пять прилетов зафиксировано в Днепрянах и Казачьих Лагерях."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Алешки, Крынки, Подстепное, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в сообщении.Украинские боевики днем и ночью обстреливают левобережье Херсонской области. 20 января по мирным населенным пунктам и инфраструктуре было выпущено 63 снаряда из ствольной артиллерии. Читайте также на РИА Новости Крым:Под обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной ХерсонщиныВ ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человекДрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область
херсонская область
алешки
крынки
днепряны
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/06/1134025326_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6857e7213ac9a75510ac27c34cd51049.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, обстрелы всу, происшествия, алешки, крынки, днепряны, новости
Огонь по мирным: ВСУ больше 50 раз ударили по Херсонской области

Семь населенных пунктов Херсонской области попали под огонь артиллерии ВСУ

10:55 23.01.2024
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. За минувшие сутки по мирным населенным пунктам боевики били 54 раза, сообщают экстренные службы региона.
В течение дня украинские боевики выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, шесть раз обстреливали Песчановку и Алешки, по пять прилетов зафиксировано в Днепрянах и Казачьих Лагерях.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Алешки, Крынки, Подстепное, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в сообщении.
Украинские боевики днем и ночью обстреливают левобережье Херсонской области. 20 января по мирным населенным пунктам и инфраструктуре было выпущено 63 снаряда из ствольной артиллерии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной Херсонщины
В ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человек
Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область
 
Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияАлешкиКрынкиДнепряныНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26В Севастополе остановили пассажирские катера на Северную
12:04Когда примут решение о трибунале над киевским режимом – ответ МИД РФ
11:32Путин дал многодетным семьям федеральный статус - что меняется
11:23Эксперимент по легализации гостевых домов в Крыму – чего ждать
11:14Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды
11:03Бывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей
10:55Огонь по мирным: ВСУ больше 50 раз ударили по Херсонской области
10:45Сбежал с места смертельного ДТП: в Крыму осудят водителя
10:36В Севастополе растет число заболевших COVID-19
10:18В новых регионах упростят переоформление документов об инвалидности
10:07Опыт Крыма поможет всей России в укреплении экономики – мнение
09:58Оправдывал теракты на Крымском мосту: российский военный получил срок
09:44По старым схемам: аферисты "развели" крымчан на 26 млн рублей за неделю
09:21Обстановка на Керченской паромной переправе во вторник
08:42Массированный удар – взрывы звучат на Украине
08:25Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
08:19Землетрясение в Казахстане: выросло число пострадавших
08:00В Севастополе громко - власти объяснили причину
07:38Что обеспечит скорую победу России в конфликте на Украине – сенатор
07:11В Крыму растет количество детей с тяжелым коклюшем
Лента новостейМолния