https://crimea.ria.ru/20240123/ogon-po-mirnym-vsu-bolshe-50-raz-udarili-po-khersonskoy-oblasti-1134393482.html

Огонь по мирным: ВСУ больше 50 раз ударили по Херсонской области

Огонь по мирным: ВСУ больше 50 раз ударили по Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Огонь по мирным: ВСУ больше 50 раз ударили по Херсонской области

ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. За минувшие сутки по мирным населенным пунктам боевики били 54 раза, сообщают... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T10:55

2024-01-23T10:55

2024-01-23T10:55

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

алешки

крынки

днепряны

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. За минувшие сутки по мирным населенным пунктам боевики били 54 раза, сообщают экстренные службы региона.В течение дня украинские боевики выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии по Крынкам, шесть раз обстреливали Песчановку и Алешки, по пять прилетов зафиксировано в Днепрянах и Казачьих Лагерях."В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Алешки, Крынки, Подстепное, Кардашинка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в сообщении.Украинские боевики днем и ночью обстреливают левобережье Херсонской области. 20 января по мирным населенным пунктам и инфраструктуре было выпущено 63 снаряда из ствольной артиллерии. Читайте также на РИА Новости Крым:Под обстрел ВСУ попали 11 населенных пунктов левобережной ХерсонщиныВ ООН строго осудили удар ВСУ по рынку в Донецке, где погибли 27 человекДрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область

херсонская область

алешки

крынки

днепряны

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, алешки, крынки, днепряны, новости