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Польша вернет на Украину мужчин призывного возраста – министр обороны - РИА Новости Крым, 25.04.2024
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Польша вернет на Украину мужчин призывного возраста – министр обороны
Польша вернет на Украину мужчин призывного возраста – министр обороны - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Польша вернет на Украину мужчин призывного возраста – министр обороны
Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших страну, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш агентству Рейтер. РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T07:46
2024-04-25T07:51
польша
украина
новости
мобилизация на украине
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших страну, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш агентству Рейтер.При этом Косиняк-Камыш не уточнил, как именно Польша может помочь в этом Киеву, отметив, что "возможна любая помощь".Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украине нужны не только средства, но и человеческие ресурсы, но она должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.С 23 апреля украинским дипмиссиям за рубежом предписано остановить оказание услуг военнообязанным гражданам. Мера должна действовать до получения разъяснений о порядке действия положений закона об ужесточении мобилизации. При этом сам закон вступает в силу 18 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Отказ военнообязанным украинцам в консульских услугах – требование ЗападаКиевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте
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РИА Новости Крым
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польша, украина, новости, мобилизация на украине, политика
Польша вернет на Украину мужчин призывного возраста – министр обороны

Польша вернет на Украину мужчин призывного возраста – министр обороны

07:46 25.04.2024 (обновлено: 07:51 25.04.2024)
 
© AP Photo / Crazek SokolowskiФлаг Польши. Архивное фото
Флаг Польши. Архивное фото
© AP Photo / Crazek Sokolowski
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших страну, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш агентству Рейтер.
"Я думаю, многих поляков злит, когда они видят молодых украинских мужчин в отелях и кафе и слышат, сколько сил мы должны прикладывать, чтобы помогать Украине", – цитирует публикацию РИА Новости.
При этом Косиняк-Камыш не уточнил, как именно Польша может помочь в этом Киеву, отметив, что "возможна любая помощь".
Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украине нужны не только средства, но и человеческие ресурсы, но она должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.
С 23 апреля украинским дипмиссиям за рубежом предписано остановить оказание услуг военнообязанным гражданам. Мера должна действовать до получения разъяснений о порядке действия положений закона об ужесточении мобилизации. При этом сам закон вступает в силу 18 мая.
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