https://crimea.ria.ru/20240425/polsha-vernet-na-ukrainu-muzhchin-prizyvnogo-vozrasta--ministr-oborony-1136833540.html

Польша вернет на Украину мужчин призывного возраста – министр обороны

Польша вернет на Украину мужчин призывного возраста – министр обороны - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Польша вернет на Украину мужчин призывного возраста – министр обороны

Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших страну, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш агентству Рейтер. РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T07:46

2024-04-25T07:46

2024-04-25T07:51

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мобилизация на украине

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр – РИА Новости Крым. Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших страну, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш агентству Рейтер.При этом Косиняк-Камыш не уточнил, как именно Польша может помочь в этом Киеву, отметив, что "возможна любая помощь".Ранее генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украине нужны не только средства, но и человеческие ресурсы, но она должна наполнять ВСУ живой силой самостоятельно.С 23 апреля украинским дипмиссиям за рубежом предписано остановить оказание услуг военнообязанным гражданам. Мера должна действовать до получения разъяснений о порядке действия положений закона об ужесточении мобилизации. При этом сам закон вступает в силу 18 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Отказ военнообязанным украинцам в консульских услугах – требование ЗападаКиевский режим хватается за воздушный шар: эксперт о новой "тактике" ВСУ"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

польша, украина, новости, мобилизация на украине, политика