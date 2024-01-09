https://crimea.ria.ru/20240109/kak-vyrosla-nagruzka-na-skoruyu-pomosch-v-krymu-na-prazdnikakh-1134056202.html

Как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках

Как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках

Нагрузка на медиков скорой помощи в период новогодних и рождественских праздников в Крыму превысила среднесуточную норму на 50 процентов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T21:31

2024-01-09T21:31

2024-01-09T21:31

радио "спутник в крыму"

крым

скорая помощь

здравоохранение в крыму и севастополе

лидия прохасько

здоровье

новости крыма

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Лидия Прохасько о том, как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках Лидия Прохасько о том, как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Нагрузка на медиков скорой помощи в период новогодних и рождественских праздников в Крыму превысила среднесуточную норму на 50 процентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист по медицинской помощи министерства здравоохранения республики, заведующая симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.Медик отметила, что самая высокая нагрузка на врачей неотложки была 31 декабря. "Были и тяжелые хулиганские травмы, и ножевые и даже огнестрельные ранения. Очень много больных с соматическими заболеваниями – сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами", – уточнила Прохасько.При этом, по ее словам, за время праздников снизилось число аварий и жертв ДТП. Не было и связанных с использованием пиротехники вызовов. Возможно, это связано с тем, что большинство людей с пониманием отнеслась к запрету на использование фейерверков, предположила Прохасько.Как сообщалось, период новогодних праздников в Крыму бригады скорой помощи работали в усиленном режиме.По информации замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игоря Скуртула, каждый год с 1 по 10 января в России происходит более пяти тысяч пожаров, в Крыму – около ста.Читайте также на РИА Новости Крым:Похмелье и другие опасности праздников: врач дал советыБудьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечкеНацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд

https://crimea.ria.ru/20231225/vracham-skoroy-razreshili-okazyvat-pomosch-bez-soglasiya-patsienta-1133793363.html

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крым, скорая помощь, здравоохранение в крыму и севастополе, лидия прохасько, здоровье, новости крыма