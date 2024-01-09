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Как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках
Как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках
Нагрузка на медиков скорой помощи в период новогодних и рождественских праздников в Крыму превысила среднесуточную норму на 50 процентов. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T21:31
2024-01-09T21:31
радио "спутник в крыму"
крым
скорая помощь
здравоохранение в крыму и севастополе
лидия прохасько
здоровье
новости крыма
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Лидия Прохасько о том, как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках
Лидия Прохасько о том, как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Нагрузка на медиков скорой помощи в период новогодних и рождественских праздников в Крыму превысила среднесуточную норму на 50 процентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист по медицинской помощи министерства здравоохранения республики, заведующая симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.Медик отметила, что самая высокая нагрузка на врачей неотложки была 31 декабря. "Были и тяжелые хулиганские травмы, и ножевые и даже огнестрельные ранения. Очень много больных с соматическими заболеваниями – сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами", – уточнила Прохасько.При этом, по ее словам, за время праздников снизилось число аварий и жертв ДТП. Не было и связанных с использованием пиротехники вызовов. Возможно, это связано с тем, что большинство людей с пониманием отнеслась к запрету на использование фейерверков, предположила Прохасько.Как сообщалось, период новогодних праздников в Крыму бригады скорой помощи работали в усиленном режиме.По информации замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игоря Скуртула, каждый год с 1 по 10 января в России происходит более пяти тысяч пожаров, в Крыму – около ста.Читайте также на РИА Новости Крым:Похмелье и другие опасности праздников: врач дал советыБудьте здоровы: что должно быть в новогодней аптечкеНацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрд
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крым, скорая помощь, здравоохранение в крыму и севастополе, лидия прохасько, здоровье, новости крыма
Как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках

В Крыму нагрузка на врачей скорой помощи в праздники превысила среднесуточную норму на 50%

21:31 09.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Нагрузка на медиков скорой помощи в период новогодних и рождественских праздников в Крыму превысила среднесуточную норму на 50 процентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист по медицинской помощи министерства здравоохранения республики, заведующая симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.
Лидия Прохасько о том, как выросла нагрузка на скорую помощь в Крыму на праздниках
21:31

"Служба скорой помощи была чрезвычайно загружена. По количеству вызовов – на 50 процентов была превышена привычная среднесуточная норма. Лидировали сердечно-сосудистые заболевания, очень много было температурящих больных – практически в четыре раза увеличилось количество температур за этот период", – сказала она, уточнив, что особенно много было детей с температурой.

Медик отметила, что самая высокая нагрузка на врачей неотложки была 31 декабря.
"Были и тяжелые хулиганские травмы, и ножевые и даже огнестрельные ранения. Очень много больных с соматическими заболеваниями – сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами", – уточнила Прохасько.
При этом, по ее словам, за время праздников снизилось число аварий и жертв ДТП. Не было и связанных с использованием пиротехники вызовов. Возможно, это связано с тем, что большинство людей с пониманием отнеслась к запрету на использование фейерверков, предположила Прохасько.
Как сообщалось, период новогодних праздников в Крыму бригады скорой помощи работали в усиленном режиме.
По информации замначальника ГУ МЧС России по Республике Крым Игоря Скуртула, каждый год с 1 по 10 января в России происходит более пяти тысяч пожаров, в Крыму – около ста.
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