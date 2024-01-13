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Гигантский пожар под Санкт-Петербургом: горит склад Wildberries
Гигантский пожар под Санкт-Петербургом: горит склад Wildberries - РИА Новости Крым, 13.01.2024
Гигантский пожар под Санкт-Петербургом: горит склад Wildberries
Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 13.01.2024
2024-01-13T09:23
2024-01-13T09:23
2024-01-13T11:00
пожар
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санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.Позже в МЧС уточнили, что площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.Пожару присвоили повышенный ранг № 4. К ликвидации возгорания привлечены 25 единиц техники и 112 человек личного состава.Склад принадлежит маркетплейсу Wildberries, сообщили в компании."Сегодня на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. На данный момент люди эвакуированы. Со стороны руководства компании оказывается все необходимое содействие", - говорится в сообщении.В компании добавили, что масштаб ущерба уточняется. Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.Читайте также на РИА Новости Крым:Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧСМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуПожар на рынке "Садовод" в Москве: сотни людей эвакуированы
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пожар, происшествия, санкт-петербург, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Гигантский пожар под Санкт-Петербургом: горит склад Wildberries
В Шушарах под Петербургом горит склад Wildberries на площади 50 тысяч квадратных метров
09:23 13.01.2024 (обновлено: 11:00 13.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе, дом 153. В складском комплексе размером 350х320 метров, высотой 20 метров происходит горение на площади 1000 квадратных метров. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Позже в МЧС уточнили, что площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.
Пожару присвоили повышенный ранг № 4. К ликвидации возгорания привлечены 25 единиц техники и 112 человек личного состава.
Склад принадлежит маркетплейсу Wildberries, сообщили в компании.
"Сегодня на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. На данный момент люди эвакуированы. Со стороны руководства компании оказывается все необходимое содействие", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что масштаб ущерба уточняется. Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.
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