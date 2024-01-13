https://crimea.ria.ru/20240113/gigantskiy-pozhar-pod-sankt-peterburgom-gorit-sklad-wildberries-1134168230.html

Гигантский пожар под Санкт-Петербургом: горит склад Wildberries

Гигантский пожар под Санкт-Петербургом: горит склад Wildberries - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Гигантский пожар под Санкт-Петербургом: горит склад Wildberries

Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T09:23

2024-01-13T09:23

2024-01-13T11:00

пожар

происшествия

санкт-петербург

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Склады горят в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на площади 50 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает региональное управление МЧС.Позже в МЧС уточнили, что площадь пожара увеличилась до 50 тысяч квадратных метров.Пожару присвоили повышенный ранг № 4. К ликвидации возгорания привлечены 25 единиц техники и 112 человек личного состава.Склад принадлежит маркетплейсу Wildberries, сообщили в компании."Сегодня на складе Wildberries в Шушарах произошло возгорание. На данный момент люди эвакуированы. Со стороны руководства компании оказывается все необходимое содействие", - говорится в сообщении.В компании добавили, что масштаб ущерба уточняется. Товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса, покупателям вернут деньги, а продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары.Читайте также на РИА Новости Крым:Резонансные пожары в Крыму на новогодних каникулах – подробности от МЧСМы сражаемся с огнем и побеждаем его: как работают пожарные в КрымуПожар на рынке "Садовод" в Москве: сотни людей эвакуированы

санкт-петербург

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, происшествия, санкт-петербург, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)