https://crimea.ria.ru/20231201/pozhar-na-rynke-sadovod-v-moskve-sotni-lyudey-evakuirovany-1133245808.html

Пожар на рынке "Садовод" в Москве: сотни людей эвакуированы

Пожар на рынке "Садовод" в Москве: сотни людей эвакуированы - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Пожар на рынке "Садовод" в Москве: сотни людей эвакуированы

Крупный пожар на рынке "Садовод" в Москве произошел в пятницу днем. Как сообщает пресс-служба МЧС России, горят торговые павильоны, эвакуированы сотни людей,... РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T15:52

2023-12-01T15:52

2023-12-01T15:56

пожар

новости

москва

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Крупный пожар на рынке "Садовод" в Москве произошел в пятницу днем. Как сообщает пресс-служба МЧС России, горят торговые павильоны, эвакуированы сотни людей, огонь распространился на площади 600 квадратным метров, но к этому времени пожар локализован.По данным спасателей, площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка и плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов.С территории рынка эвакуированы 350 человек, информации о пострадавших к этому времени нет. К работам привлечено более 170 человек и 48 единиц техники МЧС России. На место происшествия направлена лаборатория для замеров воздуха и определения его соответствия норме.Накануне в Ростове-на-Дону также произошел крупный пожар на вещевом рынке "Темерник". К полуночи площадь возгорания на ростовском рынке составила четыре тысячи квадратных метров, полностью ликвидировать пожар спасателям удалось только к утру.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в 22 тысячи "квадратов": что случилось в торговом центре в Улан-УдэВ Крыму сгорели кафе и жилой дом13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате

москва

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, новости, москва, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия