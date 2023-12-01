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Пожар на рынке "Садовод" в Москве: сотни людей эвакуированы
Пожар на рынке "Садовод" в Москве: сотни людей эвакуированы - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Пожар на рынке "Садовод" в Москве: сотни людей эвакуированы
Крупный пожар на рынке "Садовод" в Москве произошел в пятницу днем. Как сообщает пресс-служба МЧС России, горят торговые павильоны, эвакуированы сотни людей,... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T15:52
2023-12-01T15:52
2023-12-01T15:56
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Крупный пожар на рынке "Садовод" в Москве произошел в пятницу днем. Как сообщает пресс-служба МЧС России, горят торговые павильоны, эвакуированы сотни людей, огонь распространился на площади 600 квадратным метров, но к этому времени пожар локализован.По данным спасателей, площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка и плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов.С территории рынка эвакуированы 350 человек, информации о пострадавших к этому времени нет. К работам привлечено более 170 человек и 48 единиц техники МЧС России. На место происшествия направлена лаборатория для замеров воздуха и определения его соответствия норме.Накануне в Ростове-на-Дону также произошел крупный пожар на вещевом рынке "Темерник". К полуночи площадь возгорания на ростовском рынке составила четыре тысячи квадратных метров, полностью ликвидировать пожар спасателям удалось только к утру.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в 22 тысячи "квадратов": что случилось в торговом центре в Улан-УдэВ Крыму сгорели кафе и жилой дом13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алма-Ате
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пожар, новости, москва, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия
Пожар на рынке "Садовод" в Москве: сотни людей эвакуированы
Крупный пожар произошел на московском рынке "Садовод" – МЧС
15:52 01.12.2023 (обновлено: 15:56 01.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Крупный пожар на рынке "Садовод" в Москве произошел в пятницу днем. Как сообщает пресс-служба МЧС России, горят торговые павильоны, эвакуированы сотни людей, огонь распространился на площади 600 квадратным метров, но к этому времени пожар локализован.
"Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на рынке "Садовод", – сказано в официальном Telegram-канале ведомства.
По данным спасателей, площадь пожара достигла 600 квадратных метров. Быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка и плотная застройка. Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов.
С территории рынка эвакуированы 350 человек, информации о пострадавших к этому времени нет. К работам привлечено более 170 человек и 48 единиц техники МЧС России. На место происшествия направлена лаборатория для замеров воздуха и определения его соответствия норме.
Накануне в Ростове-на-Дону также произошел
крупный пожар на вещевом рынке "Темерник". К полуночи площадь возгорания
на ростовском рынке составила четыре тысячи квадратных метров, полностью ликвидировать пожар
спасателям удалось только к утру.
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