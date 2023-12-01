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Площадь пожара в Ростове выросла до 4 тысяч квадратных метров - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Площадь пожара в Ростове выросла до 4 тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Ростове выросла до 4 тысяч квадратных метров - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Площадь пожара в Ростове выросла до 4 тысяч квадратных метров
Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону на данный момент составляет уже 4 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T00:15
2023-12-01T00:15
происшествия
пожар
ростов-на-дону
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1дек - РИА Новости Крым. Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону на данный момент составляет уже 4 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.По информации ГУМВД России по Ростовской области, на подъездах к рынку четыре улицы перекрыты.В связи с пожаром прокуратура Ростовской области организовала проверку.Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило в дежурную часть в 20:39. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров.По информации МЧС, тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарахКрупный пожар в Ростове: горит павильон с пиротехникойПожар в 22 тысячи "квадратов": что случилось в торговом центре в Улан-Удэ
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Новости
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РИА Новости Крым
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происшествия, пожар, ростов-на-дону, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Площадь пожара в Ростове выросла до 4 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону выросла до 4 тысяч квадратных метров

00:15 01.12.2023
 
© МЧС РоссииВ Ростове-на-Дону ликвидируют пожар на рынке
В Ростове-на-Дону ликвидируют пожар на рынке
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1дек - РИА Новости Крым. Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону на данный момент составляет уже 4 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.
По информации ГУМВД России по Ростовской области, на подъездах к рынку четыре улицы перекрыты.
"Госавтоинспекция Ростовской области информирует, что в Ростове-на-Дону перекрыты улицы (подъезды к рынку) Лелюшенно и Миронова. С другой стороны рынка перекрыты улицы Днепровский и Каскадная", - говорится в сообщении.
В связи с пожаром прокуратура Ростовской области организовала проверку.
Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило в дежурную часть в 20:39. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров.
По информации МЧС, тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.
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ПроисшествияПожарРостов-на-ДонуНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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