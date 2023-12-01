https://crimea.ria.ru/20231201/ploschad-pozhara-v-rostove-vyrosla-do-4-tysyach-kvadratnykh-metrov-1133234687.html

Площадь пожара в Ростове выросла до 4 тысяч квадратных метров

Площадь пожара в Ростове выросла до 4 тысяч квадратных метров - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Площадь пожара в Ростове выросла до 4 тысяч квадратных метров

Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону на данный момент составляет уже 4 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T00:15

2023-12-01T00:15

2023-12-01T00:15

происшествия

пожар

ростов-на-дону

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1дек - РИА Новости Крым. Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону на данный момент составляет уже 4 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС России.По информации ГУМВД России по Ростовской области, на подъездах к рынку четыре улицы перекрыты.В связи с пожаром прокуратура Ростовской области организовала проверку.Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило в дежурную часть в 20:39. По последним данным, площадь пожара увеличилась до 1,5 тыс. кв. метров.По информации МЧС, тушение пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупный пожар в Ростове: прокуратура выясняет причины ЧП в ангарахКрупный пожар в Ростове: горит павильон с пиротехникойПожар в 22 тысячи "квадратов": что случилось в торговом центре в Улан-Удэ

ростов-на-дону

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пожар, ростов-на-дону, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)