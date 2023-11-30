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Крупный пожар в Ростове-на-Дону: что известно

Крупный пожар в Ростове-на-Дону: что известно - РИА Новости Крым, 30.11.2023

Крупный пожар в Ростове-на-Дону: что известно

В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС тушат пожар на местном вещевом рынке "Темерник", площадь возгорания достигла уже полутора тысяч квадратных метров. Об этом... РИА Новости Крым, 30.11.2023

2023-11-30T22:28

2023-11-30T22:28

2023-11-30T22:31

ростов-на-дону

пожар

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС тушат пожар на местном вещевом рынке "Темерник", площадь возгорания достигла уже полутора тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.Информация о пожаре поступила в 20:39. Изначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, в тушении было задействован 61 человек и 17 машин. Однако площадь возгорания быстро увеличилась до полутора тысяч кв. метров. К ликвидации огня на данный момент привлечены уже 113 специалистов и 33 единицы техники.По информации ведомства, тушение осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Краснодарском краеКрымчанин сильно обгорел при пожаре в заблокированной снегом бытовкеСмертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контроль

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2023

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ростов-на-дону, пожар, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости