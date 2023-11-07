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Пожар в 22 тысячи "квадратов": что случилось в торговом центре в Улан-Удэ - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Пожар в 22 тысячи "квадратов": что случилось в торговом центре в Улан-Удэ
Пожар в 22 тысячи "квадратов": что случилось в торговом центре в Улан-Удэ - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Пожар в 22 тысячи "квадратов": что случилось в торговом центре в Улан-Удэ
В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре "Гвоздь" – огонь уничтожил около 22 000 квадратных метров. К этому часу возгорание локализовано, сообщили в... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T07:38
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре "Гвоздь" – огонь уничтожил около 22 000 квадратных метров. К этому часу возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС России.Уточнено, что во время пожара также частично обрушилась крыша здания.Пожар произошел в ночь на вторник в торговом центре "Гвоздь", который находится неподалеку от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ, загорелась кровля на площади 10 тысяч "квадратов", пишет РИА Новости.По информации спасательного ведомства, шесть человек смогли самостоятельно выйти на улицу. Информации о пострадавших пока нет.На месте работают 126 человек и 32 единицы техники, добавили в МЧС.Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в поселке Степном Краснодарского края на территории складского комплекса – тогда выгорело 3, 3 тыс. квадратных метров. В тушении были задействованы 45 специалистов и 14 спецмашин.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожарКрупный лесной пожар в Крыму ликвидированНа пожаре в Феодосии спасли 10 человек
бурятия
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РИА Новости Крым
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96
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, бурятия, пожар, улан-удэ
Пожар в 22 тысячи "квадратов": что случилось в торговом центре в Улан-Удэ

МЧС: в Бурятии пожарные МЧС России локализовали пожар на площади в 22 тысячи "квадратов"

07:38 07.11.2023 (обновлено: 07:45 07.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре "Гвоздь" – огонь уничтожил около 22 000 квадратных метров. К этому часу возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В Бурятии огнеборцы МЧС России локализовали пожар. Площадь пожара – порядка 22 000 квадратных метров", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Уточнено, что во время пожара также частично обрушилась крыша здания.
Пожар произошел в ночь на вторник в торговом центре "Гвоздь", который находится неподалеку от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ, загорелась кровля на площади 10 тысяч "квадратов", пишет РИА Новости.
По информации спасательного ведомства, шесть человек смогли самостоятельно выйти на улицу. Информации о пострадавших пока нет.
На месте работают 126 человек и 32 единицы техники, добавили в МЧС.
Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в поселке Степном Краснодарского края на территории складского комплекса – тогда выгорело 3, 3 тыс. квадратных метров. В тушении были задействованы 45 специалистов и 14 спецмашин.
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МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияБурятияПожарУлан-Удэ
 
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