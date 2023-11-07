https://crimea.ria.ru/20231107/pozhar-v-22-tysyachi-kvadratov-chto-sluchilos-v-torgovom-tsentre-v-ulan-ude-1132608555.html

Пожар в 22 тысячи "квадратов": что случилось в торговом центре в Улан-Удэ

Пожар в 22 тысячи "квадратов": что случилось в торговом центре в Улан-Удэ - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Пожар в 22 тысячи "квадратов": что случилось в торговом центре в Улан-Удэ

В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре "Гвоздь" – огонь уничтожил около 22 000 квадратных метров. К этому часу возгорание локализовано, сообщили в... РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T07:38

2023-11-07T07:38

2023-11-07T07:45

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

бурятия

пожар

улан-удэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. В Улан-Удэ произошел пожар в торговом центре "Гвоздь" – огонь уничтожил около 22 000 квадратных метров. К этому часу возгорание локализовано, сообщили в пресс-службе МЧС России.Уточнено, что во время пожара также частично обрушилась крыша здания.Пожар произошел в ночь на вторник в торговом центре "Гвоздь", который находится неподалеку от трамвайного депо в Октябрьском районе Улан-Удэ, загорелась кровля на площади 10 тысяч "квадратов", пишет РИА Новости.По информации спасательного ведомства, шесть человек смогли самостоятельно выйти на улицу. Информации о пострадавших пока нет.На месте работают 126 человек и 32 единицы техники, добавили в МЧС.Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел в поселке Степном Краснодарского края на территории складского комплекса – тогда выгорело 3, 3 тыс. квадратных метров. В тушении были задействованы 45 специалистов и 14 спецмашин.Читайте также на РИА Новости Крым:Огонь угрожал селу и заповеднику: в Крыму три часа тушили крупный пожарКрупный лесной пожар в Крыму ликвидированНа пожаре в Феодосии спасли 10 человек

бурятия

улан-удэ

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2023

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, бурятия, пожар, улан-удэ