https://crimea.ria.ru/20231201/krupnyy-pozhar-v-rostove-likvidirovan-1133235282.html
Крупный пожар в Ростове ликвидирован
Крупный пожар в Ростове ликвидирован - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Крупный пожар в Ростове ликвидирован
Спасатели к утру ликвидировали пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону. Об этом в пятницу сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T06:49
2023-12-01T06:49
2023-12-01T06:52
ростов-на-дону
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Спасатели к утру ликвидировали пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону. Об этом в пятницу сообщили в МЧС России.Огонь уничтожил четыре тысячи квадратных метров вещевых павильонов. Возгоранию присвоили третий ранг сложности - тушение усложняли плотная застройка и быстрое распространение огня. По предварительным данным, жертв нет.Информация о пожаре на рынке поступила в 20:39. Изначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, в тушении было задействован 61 человек и 17 машин. Однако огонь быстро распространялся и охватил полторы тысячи кв. метров. К ликвидации огня привлекли 113 специалистов и 33 единицы техники. К полуночи его площадь достигла 4 тысяч квадратов. ГУМВД России по Ростовской области перекрыли четыре улицы на подъездах к рынку. В связи с пожаром прокуратура Ростовской области организовала проверку.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, общество, новости
Крупный пожар в Ростове ликвидирован
МЧС ликвидировали пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону на площади 4 тысячи квадратов
06:49 01.12.2023 (обновлено: 06:52 01.12.2023)