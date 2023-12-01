https://crimea.ria.ru/20231201/krupnyy-pozhar-v-rostove-likvidirovan-1133235282.html

Крупный пожар в Ростове ликвидирован

Крупный пожар в Ростове ликвидирован - РИА Новости Крым, 01.12.2023

Крупный пожар в Ростове ликвидирован

Спасатели к утру ликвидировали пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону. Об этом в пятницу сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 01.12.2023

2023-12-01T06:49

2023-12-01T06:49

2023-12-01T06:52

ростов-на-дону

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Спасатели к утру ликвидировали пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону. Об этом в пятницу сообщили в МЧС России.Огонь уничтожил четыре тысячи квадратных метров вещевых павильонов. Возгоранию присвоили третий ранг сложности - тушение усложняли плотная застройка и быстрое распространение огня. По предварительным данным, жертв нет.Информация о пожаре на рынке поступила в 20:39. Изначально площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров, в тушении было задействован 61 человек и 17 машин. Однако огонь быстро распространялся и охватил полторы тысячи кв. метров. К ликвидации огня привлекли 113 специалистов и 33 единицы техники. К полуночи его площадь достигла 4 тысяч квадратов. ГУМВД России по Ростовской области перекрыли четыре улицы на подъездах к рынку. В связи с пожаром прокуратура Ростовской области организовала проверку.

ростов-на-дону

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, общество, новости