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Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 29.08.2024
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Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны
Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны
Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в направлении сел Коренево и Черкасское Поречное Курской области,... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T14:35
2024-08-29T14:35
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в направлении сел Коренево и Черкасское Поречное Курской области, сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Заолешинка, Кубаткин, Колмаков, Красноктябрьский, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Рубанщина, Русское Поречное, Снагость и Черкасская Конопелька.Кроме того, оперативно-тактическая авиация в течение суток нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ.За сутки потери противника составили более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО, миномет и 17 автомобилей.Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Каковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнениеВизит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнениеБолее 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - Мирошник
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РИА Новости Крым
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ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво
Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны

Войска РФ за сутки отразили 4 атаки ВСУ на Коренево и Черкасское Поречное Курской области

14:35 29.08.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ, остановленной в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ, остановленной в Курской области
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в направлении сел Коренево и Черкасское Поречное Курской области, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки отражены четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.
Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Заолешинка, Кубаткин, Колмаков, Красноктябрьский, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Рубанщина, Русское Поречное, Снагость и Черкасская Конопелька.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация в течение суток нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ.
За сутки потери противника составили более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО, миномет и 17 автомобилей.
Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, добавили в Минобороны.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФНовости СВО
 
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