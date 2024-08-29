https://crimea.ria.ru/20240829/situatsiya-v-kurskoy-oblasti-aktualnye-dannye-minoborony-1139970912.html

Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны

Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Ситуация в Курской области: актуальные данные Минобороны

Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в направлении сел Коренево и Черкасское Поречное Курской области,... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T14:35

2024-08-29T14:35

2024-08-29T14:35

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в направлении сел Коренево и Черкасское Поречное Курской области, сообщает Минобороны РФ.Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Заолешинка, Кубаткин, Колмаков, Красноктябрьский, Любимовка, Михайловка, Новая Сорочина, Обуховка, Плехово, Рубанщина, Русское Поречное, Снагость и Черкасская Конопелька.Кроме того, оперативно-тактическая авиация в течение суток нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ.За сутки потери противника составили более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие, пусковая установка РСЗО, миномет и 17 автомобилей.Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, добавили в Минобороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Каковы истинные цели ВСУ в Курской области – мнениеВизит Гросси на Курскую АЭС: что доказал приезд главы МАГАТЭ – мнениеБолее 3,5 тысяч жителей Курской области ищут близких - Мирошник

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости сво