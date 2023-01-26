https://crimea.ria.ru/20230126/novye-sanktsii-ssha-protiv-rossii-kto-popal-pod-ogranicheniya-1126607363.html

Новые санкции США против России: кто попал под ограничения

Новые санкции США против России: кто попал под ограничения - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Новые санкции США против России: кто попал под ограничения

Минфин США расширил санкции против российских физических и юридических лиц. Под ограничения, в частности, попали вице-премьер – министр промышленности и... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T19:19

2023-01-26T19:19

2023-01-26T19:10

россия

сша

санкции против россии

чвк "вагнер"

денис мантуров

экономика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Минфин США расширил санкции против российских физических и юридических лиц. Под ограничения, в частности, попали вице-премьер – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.В списке также фигурируют глава концерна "Калашников" Алан Лушников, супруга главы Татарстана Гульсина Минниханова и бизнесмен Сергей Адоньев – один из основателей телекоммуникационной компании "Скартел" (работает под торговой маркой Yota).Кроме того, рестрикции введены против судоремонтных и оборонных предприятий: Дальневосточный центр судостроения и судоремонта и связанные с ним предприятия, АО "Северо-Восточный ремонтный центр" и Центр судоремонта "Дальзавод", АО "Уральский завод гражданской авиации", Национальная авиационно-сервисная компания, авиакомпания "Авиакон Цитотранс", ООО "Чартер грин лайт Москва".Под санкции также попали компании по сервисному обслуживанию авиационной техники и предоставлению услуг в области информационной безопасности: Центральное конструкторское бюро "Лазурит", АО "Владивостокское предприятие Электроавтоматика", ФГУП Научно-производственное предприятие "Гамма" и АО "Терра Тех".В список также включены ряд лиц компаний, которые якобы связаны с частной военной компанией "Вагнер" и предпринимателем Евгением Пригожиным, а также структуры и лица, связанные с холдингом "Интеррос".Помимо этого, США ввел визовые санкции против 531 представителя Вооруженных сил РФ.С начала спецоперации на Украине коллективный Запад ввел против России девять пакетов санкций. Предпоследний был принят 6 октября, он, в частности, предусматривал установление предельной цены на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, транспортируемую по морю. Решение вступило в силу 5 декабря.16 декабря ЕС ввел девятый пакет ограничений, который коснулся экспорта товаров и технологий двойного назначения, применяемых в оборонном секторе. В санкционный список попали 168 компаний, в том числе из Крыма и Севастополя, прямо или косвенно связанных с военно-промышленным комплексом.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина ввела санкции в отношении Киселева и СимоньянТайвань расширил санкции на экспорт в Россию и БелоруссиюПочему экономика России устояла под санкциями Запада – экономист

https://crimea.ria.ru/20230124/rossiya-gotovit-latvii-zhestkiy-otvet-1126556596.html

https://crimea.ria.ru/20230123/rossiya-vysylaet-posla-estonii-1126530206.html

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россия, сша, санкции против россии, чвк "вагнер", денис мантуров, экономика, в мире