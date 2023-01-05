https://crimea.ria.ru/20230105/tayvan-rasshiril-sanktsii-na-eksport-v-rossiyu-i-belorussiyu-1126255872.html

Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Белоруссию

Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Белоруссию - РИА Новости Крым, 05.01.2023

Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Белоруссию

Министерство экономики Тайваня расширило перечень ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию и Белоруссию. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 05.01.2023

2023-01-05T10:02

2023-01-05T10:02

2023-01-05T10:09

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тайвань

россия

белоруссия

санкции против россии

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Министерство экономики Тайваня расширило перечень ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию и Белоруссию. Об этом сообщается на сайте ведомства.В обновленный список вошли 52 товара. Это, в частности, продукция химической и металлургической промышленности, машиностроения, компоненты, используемые в ядерной энергетике.Власти Тайваня осудили специальную военную операцию на Украине и присоединились к антироссийским санкциям, пообещав координировать действия с США и другими странами.

тайвань

россия

белоруссия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, тайвань, россия, белоруссия, санкции против россии, экономика