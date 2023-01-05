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Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Белоруссию
Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Белоруссию - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Белоруссию
Министерство экономики Тайваня расширило перечень ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию и Белоруссию. Об этом сообщается на сайте... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T10:02
2023-01-05T10:02
2023-01-05T10:09
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белоруссия
санкции против россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Министерство экономики Тайваня расширило перечень ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию и Белоруссию. Об этом сообщается на сайте ведомства.В обновленный список вошли 52 товара. Это, в частности, продукция химической и металлургической промышленности, машиностроения, компоненты, используемые в ядерной энергетике.Власти Тайваня осудили специальную военную операцию на Украине и присоединились к антироссийским санкциям, пообещав координировать действия с США и другими странами.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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в мире, тайвань, россия, белоруссия, санкции против россии, экономика
Тайвань расширил санкции на экспорт в Россию и Белоруссию
Тайвань расширил список товаров, запрещенных к экспорту в Россию и Белоруссию
10:02 05.01.2023 (обновлено: 10:09 05.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Министерство экономики Тайваня расширило перечень ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию и Белоруссию. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В целях осуществления международного сотрудничества и предотвращения экспорта высокотехнологичных товаров из Тайваня, которые могут быть использованы в военных целях, министерство <...> внесло изменения в соответствующие нормативные акты и расширило ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию", – говорится в сообщении.
В обновленный список вошли 52 товара. Это, в частности, продукция химической и металлургической промышленности, машиностроения, компоненты, используемые в ядерной энергетике.
Власти Тайваня осудили специальную военную операцию на Украине и присоединились к антироссийским санкциям, пообещав координировать действия с США и другими странами.