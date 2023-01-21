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Телеканал RT France заявил о закрытии - РИА Новости Крым, 21.01.2023
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Телеканал RT France заявил о закрытии
Телеканал RT France заявил о закрытии - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Телеканал RT France заявил о закрытии
Глава телеканала RT France Ксения Федорова заявила о его закрытии после блокировки счетов во Франции и назвала давление на СМИ прямым фактом цензуры и... РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T20:46
2023-01-21T20:46
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франция
санкции против россии
в мире
общество
ксения федорова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Глава телеканала RT France Ксения Федорова заявила о его закрытии после блокировки счетов во Франции и назвала давление на СМИ прямым фактом цензуры и следствием политических решений.По ее словам, власти Евросоюза использовали ситуацию на Украине, которую RT France всегда освещал сбалансированно, "чтобы наконец заткнуть телеканалу рот".Давление на RT France она назвала прямым фактом цензуры и следствием политических решений."123 сотрудника канала рискуют остаться без зарплаты в январе и потеряют работу, что ставит под вопрос будущее независимости СМИ во Франции", — цитирует Федорову РИА Новости.По мнению Федоровой, что закрытие канала — первый и "чрезвычайно опасный шаг", после которого мишенью станут другие российские издания.В пятницу руководитель редакции RT France Ксения Федорова сообщила о том, что счета редакции заблокированы по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций. По ее словам, такое решение фактически парализует деятельность редакции, несмотря на то что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции.В МИД РФ позже заявили, что блокировка счетов RT France во Франции приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Измерить атмосферу ненависти: RT опубликовал "Рейтинг травли" медиаперсонВ США два оператора кабельного ТВ отказались транслировать телеканал RTДело Касема: суд оставил шеф-редактора Sputnik Литва под стражей
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миа "россия сегодня", франция, санкции против россии, в мире, общество, ксения федорова
Телеканал RT France заявил о закрытии

Глава телеканала RT France сообщила о его закрытии после блокировки счетов во Франции

20:46 21.01.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТелевизор
Телевизор - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Глава телеканала RT France Ксения Федорова заявила о его закрытии после блокировки счетов во Франции и назвала давление на СМИ прямым фактом цензуры и следствием политических решений.
По ее словам, власти Евросоюза использовали ситуацию на Украине, которую RT France всегда освещал сбалансированно, "чтобы наконец заткнуть телеканалу рот".
"С момента запуска телеканал являлся мишенью, его призывали цензурировать, не гнушаясь использовать при этом лживую информацию", - заметила Федорова, подчеркнув, что телеканал никогда и ни за что не привлекали к ответственности.
Давление на RT France она назвала прямым фактом цензуры и следствием политических решений.
"123 сотрудника канала рискуют остаться без зарплаты в январе и потеряют работу, что ставит под вопрос будущее независимости СМИ во Франции", — цитирует Федорову РИА Новости.
По мнению Федоровой, что закрытие канала — первый и "чрезвычайно опасный шаг", после которого мишенью станут другие российские издания.
В пятницу руководитель редакции RT France Ксения Федорова сообщила о том, что счета редакции заблокированы по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций. По ее словам, такое решение фактически парализует деятельность редакции, несмотря на то что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции.
В МИД РФ позже заявили, что блокировка счетов RT France во Франции приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия Сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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