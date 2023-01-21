https://crimea.ria.ru/20230121/telekanal-rt-france-zayavil-o-zakrytii-1126514752.html

Телеканал RT France заявил о закрытии

Телеканал RT France заявил о закрытии - РИА Новости Крым, 21.01.2023

Телеканал RT France заявил о закрытии

Глава телеканала RT France Ксения Федорова заявила о его закрытии после блокировки счетов во Франции и назвала давление на СМИ прямым фактом цензуры и... РИА Новости Крым, 21.01.2023

2023-01-21T20:46

2023-01-21T20:46

2023-01-21T20:46

миа "россия сегодня"

франция

санкции против россии

в мире

общество

ксения федорова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/07/1119333980_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2c3d2c20a2f188757b6ba5ae492b6c16.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Глава телеканала RT France Ксения Федорова заявила о его закрытии после блокировки счетов во Франции и назвала давление на СМИ прямым фактом цензуры и следствием политических решений.По ее словам, власти Евросоюза использовали ситуацию на Украине, которую RT France всегда освещал сбалансированно, "чтобы наконец заткнуть телеканалу рот".Давление на RT France она назвала прямым фактом цензуры и следствием политических решений."123 сотрудника канала рискуют остаться без зарплаты в январе и потеряют работу, что ставит под вопрос будущее независимости СМИ во Франции", — цитирует Федорову РИА Новости.По мнению Федоровой, что закрытие канала — первый и "чрезвычайно опасный шаг", после которого мишенью станут другие российские издания.В пятницу руководитель редакции RT France Ксения Федорова сообщила о том, что счета редакции заблокированы по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций. По ее словам, такое решение фактически парализует деятельность редакции, несмотря на то что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции.В МИД РФ позже заявили, что блокировка счетов RT France во Франции приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России.Читайте также на РИА Новости Крым:Измерить атмосферу ненависти: RT опубликовал "Рейтинг травли" медиаперсонВ США два оператора кабельного ТВ отказались транслировать телеканал RTДело Касема: суд оставил шеф-редактора Sputnik Литва под стражей

https://crimea.ria.ru/20230120/blokirovka-schetov-rt-france-simonyan-otsenila-deystviya-parizha-1126498316.html

франция

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", франция, санкции против россии, в мире, общество, ксения федорова