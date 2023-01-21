Рейтинг@Mail.ru
Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230121/blokirovka-schetov-rt-france-vo-frantsii-mid-predupredil-o-posledstviyakh-1126508542.html
Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях
Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях
Блокировка счетов RT France во Франции приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России. Об этом заявили в МИД РФ, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T13:27
2023-01-21T13:27
франция
миа "россия сегодня"
министерство иностранных дел рф (мид рф)
в мире
политика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111413/08/1114130890_0:217:3194:2014_1920x0_80_0_0_edefbfcca57041726d3317b537db4187.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Блокировка счетов RT France во Франции приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России. Об этом заявили в МИД РФ, пишет РИА Новости. В пятницу руководитель редакции RT France Ксения Федорова сообщила о том, что счета редакции заблокированы по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций. По ее словам, такое решение фактически парализует деятельность редакции, несмотря на то что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила действия Парижа. "Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните (свобода, равенство, братство, лозунг Великой французской революции, ставший национальным девизом Франции – ред.)", - написала она в своем Telegram-канале.В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ. В марте прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Sputnik и RT, в том числе и RT France. Во Франции заявили о немедленной приостановке вещания телеканала в стране. RT France опротестовал решение в суде ЕС, но тот отклонил иск.Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов, опираясь на закон от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокировка счетов RT France: Симоньян оценила действия ПарижаИзмерить атмосферу ненависти: RT опубликовал "Рейтинг травли" медиаперсонВ США два оператора кабельного ТВ отказались транслировать телеканал RT
франция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111413/08/1114130890_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_06aea564ec28e4928de38515ba5a2c29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, миа "россия сегодня", министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, политика, общество
Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях

МИД РФ: блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ

13:27 21.01.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Блокировка счетов RT France во Франции приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России. Об этом заявили в МИД РФ, пишет РИА Новости.
В пятницу руководитель редакции RT France Ксения Федорова сообщила о том, что счета редакции заблокированы по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций. По ее словам, такое решение фактически парализует деятельность редакции, несмотря на то что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции.

"Они (ответные меры - ред.) будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", — прокомментировали в МИД.

Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила действия Парижа. "Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните (свобода, равенство, братство, лозунг Великой французской революции, ставший национальным девизом Франции – ред.)", - написала она в своем Telegram-канале.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ. В марте прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Sputnik и RT, в том числе и RT France. Во Франции заявили о немедленной приостановке вещания телеканала в стране. RT France опротестовал решение в суде ЕС, но тот отклонил иск.
Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов, опираясь на закон от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Блокировка счетов RT France: Симоньян оценила действия Парижа
Измерить атмосферу ненависти: RT опубликовал "Рейтинг травли" медиаперсон
В США два оператора кабельного ТВ отказались транслировать телеканал RT
 
ФранцияМИА "Россия сегодня"Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)В миреПолитикаОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49Когда отремонтируют дорогу из Мелитополя в Крым
13:27Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях
12:48В Крыму проезд в общественном транспорте подорожает с 1 февраля
12:11Сбербанк в Крыму: где открылись мобильные офисы
11:43COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные на 21 января
11:11Как работает Керченская переправа 21 января
10:54В Симферополе неизвестные обстреливают машины: полиция проводит проверку
10:10Адреса банкоматов Сбербанка в Крыму и Севастополе
10:05Войска Украины минировали котельные при отступлении из ЛНР
09:23Способности к спорту заложены в генах - ученые изобрели тест
08:56Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растения
08:29Какие мошеннические схемы актуальны в 2023 году
08:02В Крыму к 9 мая откроют новый мемориал жертвам нацистского концлагеря
03:29Кинотеатры Симферополя ждут новых премьер и зрителей
00:01Тепло продолжается: погода для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 21 января
21:54Главные события и заявления дня
21:31Как выбрать вкусный сыр - советы эксперта
21:06Главные новости Крыма: 20 января
20:52Эксперт: выбор вина лучше остановить на сухом
Лента новостейМолния