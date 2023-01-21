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Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях
Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях - РИА Новости Крым, 21.01.2023
Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях
Блокировка счетов RT France во Франции приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России. Об этом заявили в МИД РФ, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.01.2023
2023-01-21T13:27
2023-01-21T13:27
2023-01-21T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Блокировка счетов RT France во Франции приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России. Об этом заявили в МИД РФ, пишет РИА Новости. В пятницу руководитель редакции RT France Ксения Федорова сообщила о том, что счета редакции заблокированы по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций. По ее словам, такое решение фактически парализует деятельность редакции, несмотря на то что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции.Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила действия Парижа. "Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните (свобода, равенство, братство, лозунг Великой французской революции, ставший национальным девизом Франции – ред.)", - написала она в своем Telegram-канале.В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ. В марте прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Sputnik и RT, в том числе и RT France. Во Франции заявили о немедленной приостановке вещания телеканала в стране. RT France опротестовал решение в суде ЕС, но тот отклонил иск.Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов, опираясь на закон от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокировка счетов RT France: Симоньян оценила действия ПарижаИзмерить атмосферу ненависти: RT опубликовал "Рейтинг травли" медиаперсонВ США два оператора кабельного ТВ отказались транслировать телеканал RT
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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франция, миа "россия сегодня", министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, политика, общество
Блокировка счетов RT France во Франции: МИД предупредил о последствиях
МИД РФ: блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Блокировка счетов RT France во Франции приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России. Об этом заявили в МИД РФ, пишет РИА Новости.
В пятницу руководитель редакции RT France Ксения Федорова сообщила о том, что счета редакции заблокированы по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций. По ее словам, такое решение фактически парализует деятельность редакции, несмотря на то что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции.
"Они (ответные меры - ред.) будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", — прокомментировали в МИД.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила действия Парижа. "Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните (свобода, равенство, братство, лозунг Великой французской революции, ставший национальным девизом Франции – ред.)", - написала она в своем Telegram-канале.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ. В марте прошлого года Евросоюз запретил распространение сигнала и контента Sputnik и RT, в том числе и RT France. Во Франции заявили о немедленной приостановке вещания телеканала в стране. RT France опротестовал решение в суде ЕС, но тот отклонил иск.
Ранее министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов, опираясь на закон от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также были внесены в список иноагентов.
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