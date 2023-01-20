https://crimea.ria.ru/20230120/blokirovka-schetov-rt-france-simonyan-otsenila-deystviya-parizha-1126498316.html
Блокировка счетов RT France: Симоньян оценила действия Парижа
Блокировка счетов RT France: Симоньян оценила действия Парижа - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Блокировка счетов RT France: Симоньян оценила действия Парижа
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение французских властей блокировать счета RT France. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T15:53
2023-01-20T15:53
2023-01-20T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение французских властей блокировать счета RT France.В пятницу руководитель редакции RT France Ксения Федорова сообщила о том, что счета редакции заблокированы по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций. По ее словам, такое решение фактически парализует деятельность редакции, несмотря на то что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции."Нашему RT France отрубили все счета во Франции. Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните (свобода, равенство, братство, лозунг Великой французской революции, ставший национальным девизом Франции – ред.)", - написала она в своем Telegram-канале.В декабре 2022 года Евросоюз ввел девятый по счету пакет санкций против России. Среди прочего, он коснулся экспорта товаров и технологий двойного назначения, применяемых в оборонном секторе. В санкционный список попали 168 компаний, в том числе из Крыма и Севастополя, прямо или косвенно связанных с военно-промышленным комплексом.Читайте также на РИА Новости Крым:Маргарита Симоньян награждена орденом ПочетаЖурналист РИА Новости стала обладателем премии для военкоровМаргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны
https://crimea.ria.ru/20230107/ukraina-vvela-sanktsii-v-otnoshenii-kiseleva-i-simonyan-1126293388.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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франция, миа "россия сегодня", маргарита симоньян, в мире, общество
Блокировка счетов RT France: Симоньян оценила действия Парижа
Симоньян о блокировке счетов RT France: вот такое вот либерте, эгалите и фратерните
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение французских властей блокировать счета RT France.
В пятницу руководитель редакции RT France Ксения Федорова сообщила о том, что счета редакции заблокированы по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций. По ее словам, такое решение фактически парализует деятельность редакции, несмотря на то что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции.
"Нашему RT France отрубили все счета во Франции. Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните (свобода, равенство, братство, лозунг Великой французской революции, ставший национальным девизом Франции – ред.)", - написала она в своем Telegram-канале.
В декабре 2022 года Евросоюз ввел девятый по счету пакет санкций против России. Среди прочего, он коснулся экспорта товаров и технологий двойного назначения, применяемых в оборонном секторе. В санкционный список попали 168 компаний, в том числе из Крыма и Севастополя, прямо или косвенно связанных с военно-промышленным комплексом.
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