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Блокировка счетов RT France: Симоньян оценила действия Парижа - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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Блокировка счетов RT France: Симоньян оценила действия Парижа
Блокировка счетов RT France: Симоньян оценила действия Парижа - РИА Новости Крым, 20.01.2023
Блокировка счетов RT France: Симоньян оценила действия Парижа
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение французских властей блокировать счета RT France. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T15:53
2023-01-20T15:53
франция
миа "россия сегодня"
маргарита симоньян
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение французских властей блокировать счета RT France.В пятницу руководитель редакции RT France Ксения Федорова сообщила о том, что счета редакции заблокированы по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций. По ее словам, такое решение фактически парализует деятельность редакции, несмотря на то что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции."Нашему RT France отрубили все счета во Франции. Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните (свобода, равенство, братство, лозунг Великой французской революции, ставший национальным девизом Франции – ред.)", - написала она в своем Telegram-канале.В декабре 2022 года Евросоюз ввел девятый по счету пакет санкций против России. Среди прочего, он коснулся экспорта товаров и технологий двойного назначения, применяемых в оборонном секторе. В санкционный список попали 168 компаний, в том числе из Крыма и Севастополя, прямо или косвенно связанных с военно-промышленным комплексом.Читайте также на РИА Новости Крым:Маргарита Симоньян награждена орденом ПочетаЖурналист РИА Новости стала обладателем премии для военкоровМаргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны
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франция, миа "россия сегодня", маргарита симоньян, в мире, общество
Блокировка счетов RT France: Симоньян оценила действия Парижа

Симоньян о блокировке счетов RT France: вот такое вот либерте, эгалите и фратерните

15:53 20.01.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия Сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение французских властей блокировать счета RT France.
В пятницу руководитель редакции RT France Ксения Федорова сообщила о том, что счета редакции заблокированы по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций. По ее словам, такое решение фактически парализует деятельность редакции, несмотря на то что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев (справа) и главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 20:42
Украина ввела санкции в отношении Киселева и Симоньян
"Нашему RT France отрубили все счета во Франции. Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните (свобода, равенство, братство, лозунг Великой французской революции, ставший национальным девизом Франции – ред.)", - написала она в своем Telegram-канале.
В декабре 2022 года Евросоюз ввел девятый по счету пакет санкций против России. Среди прочего, он коснулся экспорта товаров и технологий двойного назначения, применяемых в оборонном секторе. В санкционный список попали 168 компаний, в том числе из Крыма и Севастополя, прямо или косвенно связанных с военно-промышленным комплексом.
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