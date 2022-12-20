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Маргарита Симоньян награждена орденом Почета - РИА Новости Крым, 20.12.2022
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Маргарита Симоньян награждена орденом Почета
Маргарита Симоньян награждена орденом Почета - РИА Новости Крым, 20.12.2022
Маргарита Симоньян награждена орденом Почета
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. Торжественная церемония... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T14:37
2022-12-20T15:09
владимир путин (политик)
политика
россия
общество
маргарита симоньян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. Торжественная церемония вручения государственных наград проходит во вторник в Екатерининском зале Кремля.Уточняется, что награда вручена "за большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развитие отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу"."Я много лет работаю под вашим руководством и всегда хотела сказать вам большое спасибо за то, что мочите людоедов. Вы 20 лет назад не дали оторвать наш Кавказ, не дали разгореться кровавой бойне межнациональной резни, которая у нас почти разгорелась и была у нас на волоске. Казалось, что еще чуть-чуть и полыхнуло бы по всей стране, не только Чечня и Дагестан. Спасибо, что в 2008 не отдали полоумному людоеду сожрать Абхазию и Осетию. Спасибо, что совсем недавно вы прекратили бой в Карабахе. И сейчас, говоря о событиях в Донецке, спасибо, что с болью и кровью вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. Служу России", - сказала Маргарита Симоньян после вручения награды.Также среди награжденных - врио глав новых субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, капитан танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергей Гень, научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий. Также в ходе церемонии Путин вручил орден Мужества журналисту, руководителю проекта WarGonzo Семену Пегову и корреспонденту Первого канала Ирине Сокирко.Читайте также на РИА Новости Крым:Соцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"Журналист РИА Новости стала обладателем премии для военкоров
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владимир путин (политик), политика, россия, общество, маргарита симоньян
Маргарита Симоньян награждена орденом Почета

Владимир Путин наградил главреда "России сегодня" и RT Симоньян орденом Почета

14:37 20.12.2022 (обновлено: 15:09 20.12.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия Сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Почета главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян. Торжественная церемония вручения государственных наград проходит во вторник в Екатерининском зале Кремля.
Уточняется, что награда вручена "за большой вклад в реализацию государственной информационной политики, активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, развитие отечественной культуры и многолетнюю добросовестную работу".
"Я много лет работаю под вашим руководством и всегда хотела сказать вам большое спасибо за то, что мочите людоедов. Вы 20 лет назад не дали оторвать наш Кавказ, не дали разгореться кровавой бойне межнациональной резни, которая у нас почти разгорелась и была у нас на волоске. Казалось, что еще чуть-чуть и полыхнуло бы по всей стране, не только Чечня и Дагестан. Спасибо, что в 2008 не отдали полоумному людоеду сожрать Абхазию и Осетию. Спасибо, что совсем недавно вы прекратили бой в Карабахе. И сейчас, говоря о событиях в Донецке, спасибо, что с болью и кровью вырываете из кровавой пасти этих людоедов наших людей, что вы решились на это. А мы будем в этом помогать, мочить людоедов столько, сколько вы от нас этого потребуете. Служу России", - сказала Маргарита Симоньян после вручения награды.
Также среди награжденных - врио глав новых субъектов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, капитан танкера-газовоза "Кристоф де Маржери" Сергей Гень, научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев, митрополит Ювеналий. Также в ходе церемонии Путин вручил орден Мужества журналисту, руководителю проекта WarGonzo Семену Пегову и корреспонденту Первого канала Ирине Сокирко.

"Все ваши достижения – вдохновляющий пример для общества, для наших граждан, прежде всего для молодежи. Своими делами и поступками вы буквально пишете историю страны, создаете фундамент для будущих прорывов и свершений. Я благодарю вас и от всей души поздравляю с присуждением высоких государственных наград и почетных званий", - подчеркнул президент Владимир Путин в обращении к награжденным.

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