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Во Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Во Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций
Во Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Во Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций
Антироссийские санкции бьют по Европе и выгодны только спекулянтам, но никак не народам. Об этом заявил общественный деятель, внук экс-президента Франции и... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T17:29
2023-01-31T17:29
политика
мнения
пьер де голль
франция
россия
украина
санкции против россии
европейский союз
общество
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Антироссийские санкции бьют по Европе и выгодны только спекулянтам, но никак не народам. Об этом заявил общественный деятель, внук экс-президента Франции и основателя Пятой республики генерала Шарля де Голля – Пьер де Голль.Он подчеркнул, что возмущен нынешними высказываниями французского президента Эммануэля Макрона о том, что развернувшийся конфликт России и Запада – это проверка для Европейского союза, "в то время как мы знаем, что существует огромное количество людей, которые страдают".По словам де Голля, обычные люди сегодня "платят высокие счета за электричество" и остаются без работы, в то время как Украина, накачиваемая Западом для эскалации конфликта с Россией, прославляется различными скандалами, в частности, связанными с коррупцией киевского режима.Ранее де Голль заявил, что Зеленский предпочел продаться американцам и продать им свой народ. Франция, по его мнению, должна выступить в поддержку России, с которой у нее единая история и интересы, и остановить США и НАТО, которые разжигают конфликт на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему экономика России устояла под санкциями Запада – экономист Де Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России Новые санкции США против России: кто попал под ограничения
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политика, мнения, пьер де голль, франция, россия, украина, санкции против россии, европейский союз, общество, в мире, экономика
Во Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций

Пьер де Голль: последствия санкций против РФ ужасны для Европы и нужны только спекулянтам

17:29 31.01.2023
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Антироссийские санкции бьют по Европе и выгодны только спекулянтам, но никак не народам. Об этом заявил общественный деятель, внук экс-президента Франции и основателя Пятой республики генерала Шарля де Голля – Пьер де Голль.
"Европа уже на протяжении многих месяцев испытывает на себе последствия ужасных санкций, и эти санкции нужны только спекулянтам. Наши компании, наши ремесленники, наши торговцы, наши работники и пенсионеры страдают от этих санкций", – сказал де Голль на круглом столе "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве".
Он подчеркнул, что возмущен нынешними высказываниями французского президента Эммануэля Макрона о том, что развернувшийся конфликт России и Запада – это проверка для Европейского союза, "в то время как мы знаем, что существует огромное количество людей, которые страдают".
По словам де Голля, обычные люди сегодня "платят высокие счета за электричество" и остаются без работы, в то время как Украина, накачиваемая Западом для эскалации конфликта с Россией, прославляется различными скандалами, в частности, связанными с коррупцией киевского режима.
Ранее де Голль заявил, что Зеленский предпочел продаться американцам и продать им свой народ. Франция, по его мнению, должна выступить в поддержку России, с которой у нее единая история и интересы, и остановить США и НАТО, которые разжигают конфликт на Украине.
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ПолитикаМненияПьер де ГолльФранцияРоссияУкраинаСанкции против РоссииЕвропейский СоюзОбществоВ миреЭкономика
 
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Заголовок открываемого материала
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