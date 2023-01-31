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Во Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций

Во Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 31.01.2023

Во Франции оценили влияние на Европу антироссийских санкций

Антироссийские санкции бьют по Европе и выгодны только спекулянтам, но никак не народам. Об этом заявил общественный деятель, внук экс-президента Франции и... РИА Новости Крым, 31.01.2023

2023-01-31T17:29

2023-01-31T17:29

2023-01-31T17:29

политика

мнения

пьер де голль

франция

россия

украина

санкции против россии

европейский союз

общество

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Антироссийские санкции бьют по Европе и выгодны только спекулянтам, но никак не народам. Об этом заявил общественный деятель, внук экс-президента Франции и основателя Пятой республики генерала Шарля де Голля – Пьер де Голль.Он подчеркнул, что возмущен нынешними высказываниями французского президента Эммануэля Макрона о том, что развернувшийся конфликт России и Запада – это проверка для Европейского союза, "в то время как мы знаем, что существует огромное количество людей, которые страдают".По словам де Голля, обычные люди сегодня "платят высокие счета за электричество" и остаются без работы, в то время как Украина, накачиваемая Западом для эскалации конфликта с Россией, прославляется различными скандалами, в частности, связанными с коррупцией киевского режима.Ранее де Голль заявил, что Зеленский предпочел продаться американцам и продать им свой народ. Франция, по его мнению, должна выступить в поддержку России, с которой у нее единая история и интересы, и остановить США и НАТО, которые разжигают конфликт на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему экономика России устояла под санкциями Запада – экономист Де Голль назвал главного получателя выгоды в конфликте Украины и России Новые санкции США против России: кто попал под ограничения

франция

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, мнения, пьер де голль, франция, россия, украина, санкции против россии, европейский союз, общество, в мире, экономика