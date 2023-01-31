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Внук де Голля призвал Францию остановить США и НАТО на Украине - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Внук де Голля призвал Францию остановить США и НАТО на Украине
Внук де Голля призвал Францию остановить США и НАТО на Украине - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Внук де Голля призвал Францию остановить США и НАТО на Украине
Сегодня Франция, народ которой не поддерживает выступающих за войну политиков, должна встать в поддержку России и остановить США и НАТО, которые разжигают... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T12:07
2023-01-31T12:33
франция
политика
пьер де голль
мнения
россия
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Сегодня Франция, народ которой не поддерживает выступающих за войну политиков, должна встать в поддержку России и остановить США и НАТО, которые разжигают конфликт на Украине поставками вооружения. Об этом заявил французский общественный деятель, внук экс-президента Франции и основателя Пятой республики генерала Шарля де Голля – Пьер де Голль.Русские и украинцы – братские народы, и возникшая между ними эскалация, которую сегодня подпитывает заинтересованный в конфликте Запад, должна закончиться, заявил де Голль. И помочь этому, по его мнению, призвана Франция, у которой с Россией общая история и интересы.В частности, "необходимо предоставить России серьезные гарантии, которых не было со времен Минских соглашений", отметил он.Де Голль подчеркнул, что сегодня президент Макрон и другие политические лидеры "не соблюдают те соглашения, которые были заключены во время "холодной войны". Это связано со слепым следованием ряда политиков американскому курсу, что чревато катастрофой, уверен он.Чтобы не допсустить этого, в частности, необходимо прекратить поставки западного вооружения Киеву, так как это не изменит "позиции и действий украинских вооруженных сил, которые недостаточно квалифицированы". При этом разрушит отношения с Россией и "все больше будет увеличивать риск ядерного конфликта", заставляя весь мир "балансировать над бездной"."И во Франции, и в Европе в целом против этой эскалации &lt;...&gt; Западные политики пытаются нам продемонстрировать, что владеют ситуацией, но это ложь. Потому что они не понимают ни историю, ни последствия", – сказал де Голль."Зеленский предпочел продаться американцам, продать свой народ. Я бы хотел сказать следующее: настало время добиться мира, урезонить американцев и прийти к заключению устойчивого и прочного мира с Россией", – заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украине будет сложно использовать западные танки в боях – эксперт О США, Киеве и украинских кукловодах: главные заявления Рябкова В Крыму ответили на скандальную ситуацию с русским кладбищем во Франции
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франция, политика, пьер де голль, мнения, россия, ситуация с главой риа новости украина кириллом вышинским, сво, украина, нато
Внук де Голля призвал Францию остановить США и НАТО на Украине

Де Голль призвал Францию остановить разжигающих конфликт России и Украины США и НАТО

12:07 31.01.2023 (обновлено: 12:33 31.01.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкОбщественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Сегодня Франция, народ которой не поддерживает выступающих за войну политиков, должна встать в поддержку России и остановить США и НАТО, которые разжигают конфликт на Украине поставками вооружения. Об этом заявил французский общественный деятель, внук экс-президента Франции и основателя Пятой республики генерала Шарля де Голля – Пьер де Голль.
Русские и украинцы – братские народы, и возникшая между ними эскалация, которую сегодня подпитывает заинтересованный в конфликте Запад, должна закончиться, заявил де Голль. И помочь этому, по его мнению, призвана Франция, у которой с Россией общая история и интересы.
"Эскалация, которую развязали американцы и НАТО, должна закончиться. Недавнее решение Запада отправить тяжелые танки на фронт только добавляет еще больших негативных очков в эту войну и рискует развязать третью мировую войну. Я считаю, это та линия Запада, которую нужно сдерживать... Сегодня Франция стала недружественной России... Но французы больше не доверяют своим политикам, которые дискредитировали себя. Настало время, чтобы Франция и ее президент вспомнили, что они великая, независимая нация, и чтобы они сыграли ту роль, которая им действительно отводится", – сказал де Голль, выступая в Москве на круглом столе "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве".
В частности, "необходимо предоставить России серьезные гарантии, которых не было со времен Минских соглашений", отметил он.
Де Голль подчеркнул, что сегодня президент Макрон и другие политические лидеры "не соблюдают те соглашения, которые были заключены во время "холодной войны". Это связано со слепым следованием ряда политиков американскому курсу, что чревато катастрофой, уверен он.
Чтобы не допсустить этого, в частности, необходимо прекратить поставки западного вооружения Киеву, так как это не изменит "позиции и действий украинских вооруженных сил, которые недостаточно квалифицированы". При этом разрушит отношения с Россией и "все больше будет увеличивать риск ядерного конфликта", заставляя весь мир "балансировать над бездной".
"И во Франции, и в Европе в целом против этой эскалации <...> Западные политики пытаются нам продемонстрировать, что владеют ситуацией, но это ложь. Потому что они не понимают ни историю, ни последствия", – сказал де Голль.
"Зеленский предпочел продаться американцам, продать свой народ. Я бы хотел сказать следующее: настало время добиться мира, урезонить американцев и прийти к заключению устойчивого и прочного мира с Россией", – заключил он.
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ФранцияПолитикаПьер де ГолльМненияРоссияСитуация с главой РИА Новости Украина Кириллом ВышинскимСВОУкраинаНАТО
 
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