https://crimea.ria.ru/20221006/es-opublikoval-vosmoy-paket-antirossiyskikh-sanktsiy-1124735613.html

ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций

ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 06.10.2022

ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций

Европейский союз принял восьмой пакет антироссийский санкций, который включает ограничения для госпредприятий, российских чиновников и военных, а также... РИА Новости Крым, 06.10.2022

2022-10-06T13:41

2022-10-06T13:41

2022-10-06T13:41

европейский союз

санкции против россии

политика

экономика

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Европейский союз принял восьмой пакет антироссийский санкций, который включает ограничения для госпредприятий, российских чиновников и военных, а также экспортные и импортные ограничения. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Европейской комиссии.Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7 >>В частности, восьмой пакет расширяет список попавших под санкции физических и юридических лиц – представителей оборонного сектора, военных чиновников и компании, которые поддерживают ВС РФ.Запреты также распространяются на новые субъекты Российской Федерации – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.Ограничения коснутся и экспорта угля, электронных и технических компонентов, в том числе используемых в авиационной отрасли, некоторых химикатов и видов оружия.Сумма ограничений по импорту составляет почти 7 миллиардов евро. ЕС запретил поставки готовой продукции и комплектующих из стали, машин и оборудования, пластмасс, транспорта, текстиля, обуви, кожи, керамики и ювелирных изделий не из золота.Экономист объяснил устойчивость экономики России в период кризисов >>Кроме того, вводится "ценовой потолок" на стоимость транспортируемой из России нефти. Мера начнет действовать с 5 декабря 2022 года для нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Граждане стран ЕС больше не могут занимать руководящие должности в российских госпредприятиях. Запрещены все операции с российским морским регистром, финансовые ИТ-консультации и другие бизнес-услуги.

https://crimea.ria.ru/20220930/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-1124679817.html

https://crimea.ria.ru/20220920/v-es-khotyat-otmenit-pravo-veto-dlya-prinyatiya-resheniy-o-sanktsiyakh-1124563247.html

https://crimea.ria.ru/20220930/problemy-s-turetskim-potokom-mogut-razozlit-erdogana--ekspert-1124674171.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, санкции против россии, политика, экономика, в мире