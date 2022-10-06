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ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 06.10.2022
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ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций
ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций - РИА Новости Крым, 06.10.2022
ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций
Европейский союз принял восьмой пакет антироссийский санкций, который включает ограничения для госпредприятий, российских чиновников и военных, а также... РИА Новости Крым, 06.10.2022
2022-10-06T13:41
2022-10-06T13:41
европейский союз
санкции против россии
политика
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Европейский союз принял восьмой пакет антироссийский санкций, который включает ограничения для госпредприятий, российских чиновников и военных, а также экспортные и импортные ограничения. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Европейской комиссии.Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7 &gt;&gt;В частности, восьмой пакет расширяет список попавших под санкции физических и юридических лиц – представителей оборонного сектора, военных чиновников и компании, которые поддерживают ВС РФ.Запреты также распространяются на новые субъекты Российской Федерации – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.Ограничения коснутся и экспорта угля, электронных и технических компонентов, в том числе используемых в авиационной отрасли, некоторых химикатов и видов оружия.Сумма ограничений по импорту составляет почти 7 миллиардов евро. ЕС запретил поставки готовой продукции и комплектующих из стали, машин и оборудования, пластмасс, транспорта, текстиля, обуви, кожи, керамики и ювелирных изделий не из золота.Экономист объяснил устойчивость экономики России в период кризисов &gt;&gt;Кроме того, вводится "ценовой потолок" на стоимость транспортируемой из России нефти. Мера начнет действовать с 5 декабря 2022 года для нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.Граждане стран ЕС больше не могут занимать руководящие должности в российских госпредприятиях. Запрещены все операции с российским морским регистром, финансовые ИТ-консультации и другие бизнес-услуги.
https://crimea.ria.ru/20220930/ssha-vveli-novye-sanktsii-protiv-rossii-1124679817.html
https://crimea.ria.ru/20220920/v-es-khotyat-otmenit-pravo-veto-dlya-prinyatiya-resheniy-o-sanktsiyakh-1124563247.html
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европейский союз, санкции против россии, политика, экономика, в мире
ЕС опубликовал восьмой пакет антироссийских санкций

Европейский союз принял восьмой пакет санкций против России

13:41 06.10.2022
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Европейский союз принял восьмой пакет антироссийский санкций, который включает ограничения для госпредприятий, российских чиновников и военных, а также экспортные и импортные ограничения. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Европейской комиссии.
Эпоха паразитизма закончилась - Володин о станах G7 >>
В частности, восьмой пакет расширяет список попавших под санкции физических и юридических лиц – представителей оборонного сектора, военных чиновников и компании, которые поддерживают ВС РФ.
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30 сентября, 18:28
США ввели новые санкции против России
Запреты также распространяются на новые субъекты Российской Федерации – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.
Ограничения коснутся и экспорта угля, электронных и технических компонентов, в том числе используемых в авиационной отрасли, некоторых химикатов и видов оружия.
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20 сентября, 15:46
В ЕС хотят отменить право вето для принятия решений о санкциях
Сумма ограничений по импорту составляет почти 7 миллиардов евро. ЕС запретил поставки готовой продукции и комплектующих из стали, машин и оборудования, пластмасс, транспорта, текстиля, обуви, кожи, керамики и ювелирных изделий не из золота.
Экономист объяснил устойчивость экономики России в период кризисов >>
Кроме того, вводится "ценовой потолок" на стоимость транспортируемой из России нефти. Мера начнет действовать с 5 декабря 2022 года для нефти и с 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов.
Завершение укладки газопровода Турецкий поток
30 сентября, 13:45
Проблемы с "Турецким потоком" могут разозлить Эрдогана – эксперт
Граждане стран ЕС больше не могут занимать руководящие должности в российских госпредприятиях. Запрещены все операции с российским морским регистром, финансовые ИТ-консультации и другие бизнес-услуги.
 
Европейский СоюзСанкции против РоссииПолитикаЭкономикаВ мире
 
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