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Как ответит Россия на конфискацию своих активов на Западе – МИД - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Как ответит Россия на конфискацию своих активов на Западе – МИД
Как ответит Россия на конфискацию своих активов на Западе – МИД - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Как ответит Россия на конфискацию своих активов на Западе – МИД
Если Запад конфискует российские активы, Россия готова применить равнозначные компенсационные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T14:47
2023-02-17T14:43
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
конфискация замороженных российских активов
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Если Запад конфискует российские активы, Россия готова применить равнозначные компенсационные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что страны Евросоюза традиционно являлись крупными инвесторами в российскую экономику, извлекая из этого значительные выгоды для себя и для развития собственного бизнеса.Захарова также подчеркнула, что планы ЕС по использованию российских средств для решения своих политических и экономических задач воспринимается Москвой исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность. Это вызовет "решительную и адекватную ответную реакцию в случае эскалации соответствующего вопроса", заверила она."Мы, безусловно, не хотим развития ситуации в этом направлении и призываем Запад вернуться к строгому соблюдению принципа демократии, открытой экономики, конкурентного рынка и неприкосновенности частной собственности независимо от каких-то политических требований или лозунгов", – заявила она и добавила, что российские власти рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к замороженным за рубежом активам.После начала специальной военной операции США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка РФ, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагахВ ноябре Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".В то же время агентство Bloomberg на этой неделе указало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.
https://crimea.ria.ru/20230122/finlyandiya-zamorozila-aktivy-rossii-na-187-millionov-evro-1126522131.html
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), конфискация замороженных российских активов , политика, новости
Как ответит Россия на конфискацию своих активов на Западе – МИД

Захарова: РФ примет равнозначные компенсационные меры в случае изъятия ее активов Западом

14:47 17.02.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Если Запад конфискует российские активы, Россия готова применить равнозначные компенсационные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, безусловно, всегда исходим из законности, из того, что даем благоразумию партнеров или непартнеров все виды последних шансов, но мы готовы при этом к любым шагам по защите национальной собственности, вплоть до применения равнозначных компенсационных мер", - сказала дипломат на брифинге в пятницу.
Она напомнила, что страны Евросоюза традиционно являлись крупными инвесторами в российскую экономику, извлекая из этого значительные выгоды для себя и для развития собственного бизнеса.
"Это привело к концентрации значительных материальных активов европейских компаний и граждан на нашей территории, кстати, существенно превышающих объемы замороженных российских ресурсов за рубежом. Это я так просто, для освежения памяти", – отметила представитель внешнеполитического ведомства.
Захарова также подчеркнула, что планы ЕС по использованию российских средств для решения своих политических и экономических задач воспринимается Москвой исключительно как грубое посягательство на суверенную собственность. Это вызовет "решительную и адекватную ответную реакцию в случае эскалации соответствующего вопроса", заверила она.
"Мы, безусловно, не хотим развития ситуации в этом направлении и призываем Запад вернуться к строгому соблюдению принципа демократии, открытой экономики, конкурентного рынка и неприкосновенности частной собственности независимо от каких-то политических требований или лозунгов", – заявила она и добавила, что российские власти рассматривают все возможные юридические механизмы возвращения доступа к замороженным за рубежом активам.
После начала специальной военной операции США и их союзники заморозили валютные активы Центрального банка РФ, а также российских юридических и физических лиц. Большая часть резервов была размещена в ценных бумагах
В ноябре Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма для возмещения ущерба Украине. Документ, в частности, предполагает создание "международного реестра ущерба, причиненного Россией Украине", куда предполагается вносить "задокументированные свидетельства урона".
В то же время агентство Bloomberg на этой неделе указало, что юридическая служба Евросоюза не может сообщить ничего о том, где находятся 86% замороженных российских активов, то есть 258 млрд долларов.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Конфискация замороженных российских активовПолитикаНовости
 
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