Песков ответил на вопрос о выплатах "Нафтогазу" за активы в Крыму
Песков: Россия изучит решение суда в Гааге о выплатах "Нафтогазу" за крымские активы
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Россия изучит решение суда в Гааге о выплатах компенсации "Нафтогазу" за активы, расположенные на территории Крыма. Об этом в четверг заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов заявил о решении арбитражного трибунала в Гааге об обязанности России выплатить компании 5 млрд долларов в качестве компенсации за потерянные активы на территории полуострова.
Комментируя эту тему, Песков подчеркнул, что тяжба не новая, однако решение Гааги принято только сейчас, поэтому его только предстоит изучить
"Наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать, принимать решения о дальнейших действиях", - цитирует пресс-секретаря российского президента РИА Новости.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, около пяти лет назад компания "Нафтогаз" и шесть его дочерних компаний инициировали разбирательство в постоянном третейском суде в Гааге по вопросу компенсаций за "крымские активы". В 2020 году "Нафтогаз" уточнил в Гаагском суде сумму ущерба от потери активов в Крыму, обозначив его в размере 8 млрд долларов.
В Министерстве юстиции РФ заявляли, что требования государственных и частных компаний Украины о компенсации потерянных активов из-за присоединения Крыма к России не могут рассматриваться в международных судах в силу ряда юридических причин.
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