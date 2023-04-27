https://crimea.ria.ru/20230427/muzei-svo-v-rossii-k-dekabryu-poruchenie-putina-1128408525.html

Музеи СВО в России к декабрю: поручение Путина

Музеи СВО в России к декабрю: поручение Путина - РИА Новости Крым, 27.04.2023

Музеи СВО в России к декабрю: поручение Путина

Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников,... РИА Новости Крым, 27.04.2023

2023-04-27T22:05

2023-04-27T22:05

2023-04-27T22:05

владимир путин (политик)

история

культура

общество

россия

сво

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/13/1128267260_0:74:2873:1690_1920x0_80_0_0_d0c285cd33ff08c1fa761e1cd56bc127.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Кроме того, Минобороны России и Минкультуры России при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, поручено рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией.Глава государства также поручил Минобрнауки совместно с Минобороны и РАН рассмотреть вопрос организации изучения истории СВО и до 30 сентября предоставить свои предложения.На минувшей неделе заместитель министра просвещения Татьяна Васильева сообщила, что новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), история, культура, общество, россия, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости