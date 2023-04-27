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Музеи СВО в России к декабрю: поручение Путина - РИА Новости Крым, 27.04.2023
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Музеи СВО в России к декабрю: поручение Путина
Музеи СВО в России к декабрю: поручение Путина - РИА Новости Крым, 27.04.2023
Музеи СВО в России к декабрю: поручение Путина
Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников,... РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T22:05
2023-04-27T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Кроме того, Минобороны России и Минкультуры России при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, поручено рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией.Глава государства также поручил Минобрнауки совместно с Минобороны и РАН рассмотреть вопрос организации изучения истории СВО и до 30 сентября предоставить свои предложения.На минувшей неделе заместитель министра просвещения Татьяна Васильева сообщила, что новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября.
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), история, культура, общество, россия, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Музеи СВО в России к декабрю: поручение Путина

Путин поручил создать музеи, посвященные событиям СВО и подвигам ее участников - Кремль

22:05 27.04.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря доложить о создании музеев, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минкультуры России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минобороны России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и при участии Ассоциации "Российское историческое общество" и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, обеспечить создание музеев, посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников. Доклад - до 30 декабря 2023 года", - говорится в поручении.
Кроме того, Минобороны России и Минкультуры России при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, поручено рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией.
Глава государства также поручил Минобрнауки совместно с Минобороны и РАН рассмотреть вопрос организации изучения истории СВО и до 30 сентября предоставить свои предложения.
На минувшей неделе заместитель министра просвещения Татьяна Васильева сообщила, что новые школьные учебники по истории для старшеклассников, куда будет добавлен раздел о спецоперации на Украине, поступят в образовательные учреждения уже с 1 сентября.
 
Владимир Путин (политик)ИсторияКультураОбществоРоссияСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииНовости
 
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Заголовок открываемого материала
22:05Музеи СВО в России к декабрю: поручение Путина
21:55Главные новости Крыма: 27 апреля
21:42Главные события и заявления дня: 27 апреля
21:07Симферополь второй раз за сутки остался без света
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