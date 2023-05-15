https://crimea.ria.ru/20230515/eks-zamglavy-administratsii-molodezhnogo-osuzhden-za-vzyatku-1128727374.html

Экс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку

Экс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Экс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку

Экс-заместитель главы администрации Молодежненского сельского поселения Симферопольского района осужден на два года за получение взятки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T13:27

2023-05-15T13:27

2023-05-15T13:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Экс-заместитель главы администрации Молодежненского сельского поселения Симферопольского района осужден на два года за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры и регионального управления Следкома России.По информации прокуратуры, подсудимый получил от местной жительницы взятку в сумме 120 тысяч рублей за способствование переходу права собственности на земельный участок в ее пользу. В Следкоме добавили, что чиновник предложил местной жительнице "заплатить" за изготовление постановления об утверждении схемы земельного участка на кадастровом плане поселка и дальнейшее способствование перехода права собственности.По результатам рассмотрения дела подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он на этот же срок лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее в Алуште осудили председателя кооператива за присвоение взносов на сумму 850 тысяч рублей и мошенничество. Он приговорен к 6,6 годам лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Присваивал паевые взносы: в Алуште осудили главу кооперативаВ Крыму санинспектору грозит 12 лет тюрьмы за взятку – ФСБВ особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку

https://crimea.ria.ru/20230511/krupnye-khischeniya-i-vzyatki-v-krymu-budut-sudit-eks-glavu-sela-1128667503.html

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крым, прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия, общество, взятка, симферопольский район, новости крыма, закон и право