Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230515/eks-zamglavy-administratsii-molodezhnogo-osuzhden-za-vzyatku-1128727374.html
Экс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку
Экс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Экс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку
Экс-заместитель главы администрации Молодежненского сельского поселения Симферопольского района осужден на два года за получение взятки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T13:27
2023-05-15T13:27
крым
прокуратура республики крым
крымский следком
происшествия
общество
взятка
симферопольский район
новости крыма
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9d562c0d38cfbabac557d174e589e12.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Экс-заместитель главы администрации Молодежненского сельского поселения Симферопольского района осужден на два года за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры и регионального управления Следкома России.По информации прокуратуры, подсудимый получил от местной жительницы взятку в сумме 120 тысяч рублей за способствование переходу права собственности на земельный участок в ее пользу. В Следкоме добавили, что чиновник предложил местной жительнице "заплатить" за изготовление постановления об утверждении схемы земельного участка на кадастровом плане поселка и дальнейшее способствование перехода права собственности.По результатам рассмотрения дела подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он на этот же срок лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее в Алуште осудили председателя кооператива за присвоение взносов на сумму 850 тысяч рублей и мошенничество. Он приговорен к 6,6 годам лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Присваивал паевые взносы: в Алуште осудили главу кооперативаВ Крыму санинспектору грозит 12 лет тюрьмы за взятку – ФСБВ особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку
https://crimea.ria.ru/20230511/krupnye-khischeniya-i-vzyatki-v-krymu-budut-sudit-eks-glavu-sela-1128667503.html
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725027_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fa7624f94b44e8c13692f4ffb6166204.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, прокуратура республики крым, крымский следком, происшествия, общество, взятка, симферопольский район, новости крыма, закон и право
Экс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку

Прокуратура: экс-замглавы администрации в Крыму получил 2 года за взятку 120 тысяч рублей

13:27 15.05.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Экс-заместитель главы администрации Молодежненского сельского поселения Симферопольского района осужден на два года за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры и регионального управления Следкома России.
По информации прокуратуры, подсудимый получил от местной жительницы взятку в сумме 120 тысяч рублей за способствование переходу права собственности на земельный участок в ее пользу. В Следкоме добавили, что чиновник предложил местной жительнице "заплатить" за изготовление постановления об утверждении схемы земельного участка на кадастровом плане поселка и дальнейшее способствование перехода права собственности.
"Получив сумму, замглавы сельсовета передал женщине обещанное постановление, в то время как указанные действия входили в его прямые служебные обязанности", - уточнили в Следкоме по Крыму и Севастополю.
Молоток судьи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
11 мая, 15:28
Крупные хищения и взятки: в Крыму будут судить экс-главу села
По результатам рассмотрения дела подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он на этот же срок лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее в Алуште осудили председателя кооператива за присвоение взносов на сумму 850 тысяч рублей и мошенничество. Он приговорен к 6,6 годам лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Присваивал паевые взносы: в Алуште осудили главу кооператива
В Крыму санинспектору грозит 12 лет тюрьмы за взятку – ФСБ
В особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взятку
 
КрымПрокуратура Республики КрымКрымский СледкомПроисшествияОбществоВзяткаСимферопольский районНовости КрымаЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Врио главы МВД ЛНР и еще 6 человек пострадали при взрыве в Луганске
16:21Последние звонки в Севастополе: в школах усилят охрану
16:03На горе Кошка в Крыму пострадал турист
15:50Второй тур выборов: кто станет президентом Турции и чего ждать дальше
15:19Более 600 погибших, два сбитых вертолета и 21 дрон – потери ВСУ за сутки
15:07Самый длинный и уникальный: Крымский мост отмечает 5 лет
15:00В Кремле прокомментировали заявление Британии о беспилотниках для Киева
14:47Экономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годы
14:32Пять групп украинских диверсантов разбиты в зоне СВО
14:21В центре Луганска прогремел мощный взрыв
14:02РНКБ профинансировал строительство жилкомплекса в Алуште на 1,1 млрд руб.
13:41Российская ПВО впервые сбила дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow
13:41Атаки беспилотников на Россию: как противостоять новым угрозам - эксперт
13:27Экс-замглавы администрации Молодежного осужден за взятку
13:06Присваивал паевые взносы: в Алуште осудили главу кооператива
12:54Три села Курской области попали под обстрел ВСУ
12:43К вам едет доктор: в Крым прибыли 7 новых мобильных ФАПов
12:24Сводка по COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за 15 мая
12:13Взятка в полмиллиона: на Херсонщине женщина пыталась подкупить силовика
11:57Сотни ЗРК и ударных дронов: Великобритания снова даст Киеву оружие
Лента новостейМолния