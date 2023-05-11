https://crimea.ria.ru/20230511/v-krymu-saninspektoru-grozit-12-let-tyurmy-za-vzyatku--fsb-1128667338.html

В Крыму санинспектору грозит 12 лет тюрьмы за взятку – ФСБ

В Крыму санинспектору грозит 12 лет тюрьмы за взятку – ФСБ - РИА Новости Крым, 11.05.2023

В Крыму санинспектору грозит 12 лет тюрьмы за взятку – ФСБ

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали технического директора регионального Центра гигиены и эпидемиологии за вымогательство и получение... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T15:25

2023-05-11T15:25

2023-05-11T15:25

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

взятка

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джанкойский район

красноперекопск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали технического директора регионального Центра гигиены и эпидемиологии за вымогательство и получение взятки, сообщает пресс-служба ведомства.Подозреваемая требовала и получила взятку в размере 75 тысяч рублей от руководителя предприятия, которое производит асфальтобетонную смесь, за выдачу положительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов санитарно-защитных зон на производственных участках в Джанкойском и Красноперекопском районахПри этом инспектор предупредила директора фирмы, что в случае неисполнения ее требований выдача разрешительной документации может затянуться на "неопределенный срок".Сотрудники ФСБ задержали подозреваемую с поличным в ее кабинете после получения ею указанной суммы взятки.Возбуждено уголовное дело, фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Жителя Ялты будут судить за взятку и мошенничествоВ особо крупном: экс-глава крымского Ростехнадзора задержан за взяткуЭкс-мэр Белогорска получил 9,5 лет за взятку

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), взятка, происшествия, крым, новости крыма, новости, джанкойский район, красноперекопск