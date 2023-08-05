https://crimea.ria.ru/20230805/opasnaya-zhara-v-krymu-vygorelo-bolshe-dvukh-gektarov-poley-1130555274.html
Опасная жара: в Крыму за сутки выгорело больше двух гектаров полей
Опасная жара: в Крыму за сутки выгорело больше двух гектаров полей - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Опасная жара: в Крыму за сутки выгорело больше двух гектаров полей
Жара и сильный ветер становятся причиной сильных природных пожаров в Крыму. В субботу специалисты МЧС ликвидировали пять возгораний, днем ранее на полуострове... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T18:27
2023-08-05T18:27
2023-08-05T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Жара и сильный ветер становятся причиной сильных природных пожаров в Крыму. В субботу специалисты МЧС ликвидировали пять возгораний, днем ранее на полуострове сгорело больше двух гектаров насаждений. Об этом сообщает МЧС Крыма.Так, в Ленинском районе Крыма накануне выгорело порядка двух гектаров сухой растительности. Пожар удалось ликвидировать подразделению пожарной части "Багерово".Кроме того, в районе трассы "Таврида" сгорела тысяча "квадратов" сухой растительности. "По прибытии огнеборцы выяснили, что на 90 километре трассы горит сухая растительность. Общая площадь пожара S=1000 м2. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников пожарной охраны удалось избежать дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.При этом в субботу борьба с огнем продолжается."Уже сегодня пожарными подразделениями ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" ликвидировано пять возгораний сухой растительности", - добавили спасатели. Ранее МЧС объявили штормовое предупреждение по Крыму на 6 августа. Отмечается, что в степных и предгорных районах полуострова ожидается сильная жара до +38...40 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:40 градусов в Крыму: МЧС объявила штормовое предупреждение из-за жарыКрымчанин решил спалить траву на участке и едва не сжег соседский домМЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией
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крым, мчс крыма, происшествия, пожар, природа, противопожарный режим, новости крыма
Опасная жара: в Крыму за сутки выгорело больше двух гектаров полей
МЧС: из-за жары и сильного ветра в Крыму горят гектары полей
18:27 05.08.2023 (обновлено: 19:01 05.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Жара и сильный ветер становятся причиной сильных природных пожаров в Крыму. В субботу специалисты МЧС ликвидировали пять возгораний, днем ранее на полуострове сгорело больше двух гектаров насаждений. Об этом сообщает МЧС Крыма.
Так, в Ленинском районе Крыма накануне выгорело порядка двух гектаров сухой растительности. Пожар удалось ликвидировать подразделению пожарной части "Багерово".
Кроме того, в районе трассы "Таврида" сгорела тысяча "квадратов" сухой растительности.
"По прибытии огнеборцы выяснили, что на 90 километре трассы горит сухая растительность. Общая площадь пожара S=1000 м2. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников пожарной охраны удалось избежать дальнейшего распространения огня. Пострадавших нет", - отметили в ведомстве.
При этом в субботу борьба с огнем продолжается.
"Уже сегодня пожарными подразделениями ГКУ РК "Пожарная охрана Республики Крым" ликвидировано пять возгораний сухой растительности", - добавили спасатели.
Ранее МЧС объявили штормовое предупреждение по Крыму на 6 августа
. Отмечается, что в степных и предгорных районах полуострова ожидается сильная жара до +38...40 градусов.
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