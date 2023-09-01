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На пожаре в жилом доме Севастополя пострадало два человека - РИА Новости Крым, 01.09.2023
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На пожаре в жилом доме Севастополя пострадало два человека
На пожаре в жилом доме Севастополя пострадало два человека - РИА Новости Крым, 01.09.2023
На пожаре в жилом доме Севастополя пострадало два человека
В Севастополе на проспекте Октябрьской Революции в жилом доме произошло возгорание, в результате которого пострадало два человека. Как сообщил и.о. заместителя... РИА Новости Крым, 01.09.2023
2023-09-01T10:02
2023-09-01T10:08
севастополь
происшествия
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евгений горлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе на проспекте Октябрьской Революции в жилом доме произошло возгорание, в результате которого пострадало два человека. Как сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов, им была оказана срочная медицинская помощь.Представитель администрации дал поручение управляющей компании оперативно приступить к восстановлению фасада здания и пострадавших подъездов."Здание было недавно отремонтировано, дали поручение, чтобы рассчитали и приступили к восстановлению фасадной группы, подъездов. Сотрудники компании, которая обслуживает внутридомовые газовые сети, проверят газовое оборудование и незамедлительно его пустят. Поручение такое дал", - уточнил он.30 августа стало известно, что дело о резонансном пожаре в Севастополе, в результате которого погибло восемь строителей трассы "Таврида", было отправлено в суд. Трагедия произошла в ночь на 2 февраля 2023 года на улице Нефтяной в поселке Сахарная Головка в Инкермане. В результате пожара в строительном модуле погибли восемь рабочих, которые трудились на восьмом севастопольском участке "Тавриды".Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Геленджика ликвидированВ Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительностиСтала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя
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севастополь, происшествия, пожар, новости, новости крыма, крым, евгений горлов
На пожаре в жилом доме Севастополя пострадало два человека

В Севастополе на пожаре пострадало два человека: причины возгорания выясняются

10:02 01.09.2023 (обновлено: 10:08 01.09.2023)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожарный
Пожарный
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе на проспекте Октябрьской Революции в жилом доме произошло возгорание, в результате которого пострадало два человека. Как сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов, им была оказана срочная медицинская помощь.

"Произошло возгорание в квартире на проспекте Октябрьской революции. Оперативно сработали службы, МЧС вызвал сосед, проживающий неподалеку. Двух человек на скорой помощи отправили", - проинформировал Горлов в своем Telegram-канале.

Представитель администрации дал поручение управляющей компании оперативно приступить к восстановлению фасада здания и пострадавших подъездов.
"Здание было недавно отремонтировано, дали поручение, чтобы рассчитали и приступили к восстановлению фасадной группы, подъездов. Сотрудники компании, которая обслуживает внутридомовые газовые сети, проверят газовое оборудование и незамедлительно его пустят. Поручение такое дал", - уточнил он.
30 августа стало известно, что дело о резонансном пожаре в Севастополе, в результате которого погибло восемь строителей трассы "Таврида", было отправлено в суд. Трагедия произошла в ночь на 2 февраля 2023 года на улице Нефтяной в поселке Сахарная Головка в Инкермане. В результате пожара в строительном модуле погибли восемь рабочих, которые трудились на восьмом севастопольском участке "Тавриды".
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СевастопольПроисшествияПожарНовостиНовости КрымаКрымЕвгений Горлов
 
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