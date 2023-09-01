https://crimea.ria.ru/20230901/na-pozhare-v-zhilom-dome-sevastopolya-postradalo-dva-cheloveka-1131087748.html

На пожаре в жилом доме Севастополя пострадало два человека

На пожаре в жилом доме Севастополя пострадало два человека - РИА Новости Крым, 01.09.2023

На пожаре в жилом доме Севастополя пострадало два человека

В Севастополе на проспекте Октябрьской Революции в жилом доме произошло возгорание, в результате которого пострадало два человека. Как сообщил и.о. заместителя... РИА Новости Крым, 01.09.2023

2023-09-01T10:02

2023-09-01T10:02

2023-09-01T10:08

севастополь

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евгений горлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе на проспекте Октябрьской Революции в жилом доме произошло возгорание, в результате которого пострадало два человека. Как сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов, им была оказана срочная медицинская помощь.Представитель администрации дал поручение управляющей компании оперативно приступить к восстановлению фасада здания и пострадавших подъездов."Здание было недавно отремонтировано, дали поручение, чтобы рассчитали и приступили к восстановлению фасадной группы, подъездов. Сотрудники компании, которая обслуживает внутридомовые газовые сети, проверят газовое оборудование и незамедлительно его пустят. Поручение такое дал", - уточнил он.30 августа стало известно, что дело о резонансном пожаре в Севастополе, в результате которого погибло восемь строителей трассы "Таврида", было отправлено в суд. Трагедия произошла в ночь на 2 февраля 2023 года на улице Нефтяной в поселке Сахарная Головка в Инкермане. В результате пожара в строительном модуле погибли восемь рабочих, которые трудились на восьмом севастопольском участке "Тавриды".Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в горах Геленджика ликвидированВ Крыму почти 20 часов тушили возгорание сухой растительностиСтала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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