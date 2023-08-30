https://crimea.ria.ru/20230830/gibel-rabochikh-na-pozhare-v-sevastopole-delo-ushlo-v-sud-1131040696.html

Гибель рабочих на пожаре в Севастополе: дело ушло в суд

Гибель рабочих на пожаре в Севастополе: дело ушло в суд - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Гибель рабочих на пожаре в Севастополе: дело ушло в суд

В Севастополе за гибель на пожаре в бытовке восьмерых строителей трассы "Таврида" осудят сотрудницу строительной компании, отвечавшую за пожарную безопасность... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T11:51

2023-08-30T11:51

2023-08-30T11:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе за гибель на пожаре в бытовке восьмерых строителей трассы "Таврида" осудят сотрудницу строительной компании, отвечавшую за пожарную безопасность. Подробностями из материалов дела поделились в Следкоме и прокуратуре региона.Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 февраля 2023 года на улице Нефтяной в поселке Сахарная Головка в Инкермане. Тогда губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели в результате пожара в строительном модуле семи рабочих. Все они были строителями трассы "Таврида" на 8-м, севастопольском участке. Как установило следствие, возгорание и распространение огня произошло из-за нарушений требований пожарной безопасности.В частности, в здании отсутствовала система пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре. Датчики дыма не работали, так как были без батареек, а огнетушители не перезаряжались, не проходили освидетельствование и своевременно не были заменены.Сотрудница строительного предприятия, заведовавшая хозяйством и отвечавшая за обеспечение пожарной безопасности на участке, знала обо всем, но бездействовала и скрывала ситуацию от руководства компании.Сотрудники МЧС эвакуировали из общежития около 100 человек во время пожара. Но 8 рабочих спасти не удалось: "они погибли от острого отравления угарным газом", уточнили в ведомстве.Расследование по уголовному делу провели сотрудники ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.Соответствующая статья УК РФ предусматривает до 7 лет лишении свободы.Прокуратура Севастополя уже утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Балаклавский районный суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Самолеты-амфибии, два Ми-8 и более 440 человек тушат пожар в Геленджике

https://crimea.ria.ru/20220219/chetvero-pogibshikh-dvoe-postradavshikh--strashnyy-pozhar-v-inkermane-potushen-1122428422.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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