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Стала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя - РИА Новости Крым, 28.08.2023
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Стала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя
Стала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя - РИА Новости Крым, 28.08.2023
Стала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя
Причиной ночного пожара в многоэтажке Симферополя, в результате которого пострадал один человек, стала неисправная микроволновка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.08.2023
2023-08-28T17:20
2023-08-28T17:20
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Причиной ночного пожара в многоэтажке Симферополя, в результате которого пострадал один человек, стала неисправная микроволновка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Инцидент произошел накануне поздно вечером в многоквартирном жилом доме по улице Толстого. Возгорание случилось в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Пострадал один человек. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Как выяснили дознаватели МЧС России, причиной пожара стала микроволновая печь.В результате происшествия у мужчины диагностированы ожоги кистей рук и отравление угарным газом. Площадь пожара составила 10 кв. м.Всего, по информации МЧС, в Крыму с начала года произошло 324 пожара из-за неисправности электрооборудования, на которых погибло 10 человек и 13 получили травмы различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура занялась ночным пожаром в многоэтажке в КрымуЖенщина погибла на пожаре в СевастополеПечальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек
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РИА Новости Крым
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происшествия, симферополь, гу мчс рф по республике крым, пожар, новости крыма, крым
Стала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя

МЧС: причиной пожара в многоэтажке Симферополя стала неисправная микроволновка

17:20 28.08.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСотрудники МЧС выясняют причину пожара в жилом доме Симферополя
Сотрудники МЧС выясняют причину пожара в жилом доме Симферополя
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Причиной ночного пожара в многоэтажке Симферополя, в результате которого пострадал один человек, стала неисправная микроволновка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Инцидент произошел накануне поздно вечером в многоквартирном жилом доме по улице Толстого. Возгорание случилось в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Пострадал один человек. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Как выяснили дознаватели МЧС России, причиной пожара стала микроволновая печь.
"На момент возникновения пожара в квартире находилась пожилая пара. Хозяин квартиры ремонтировал микроволновую печь. Неисправный прибор он оставил включенным в розетку на балконе. Через несколько часов произошло короткое замыкание электропроводки, и микроволновка загорелась. Пламя перешло на вещи, хранящиеся на балконе, и быстро распространилось по всей площади. Хозяин квартиры вывел жену, а сам принялся тушить пожар, но его попытки не увенчались успехом", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В результате происшествия у мужчины диагностированы ожоги кистей рук и отравление угарным газом. Площадь пожара составила 10 кв. м.
Всего, по информации МЧС, в Крыму с начала года произошло 324 пожара из-за неисправности электрооборудования, на которых погибло 10 человек и 13 получили травмы различной степени тяжести.
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