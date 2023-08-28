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Стала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя

Стала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя - РИА Новости Крым, 28.08.2023

Стала известна причина ночного пожара в многоэтажке Симферополя

Причиной ночного пожара в многоэтажке Симферополя, в результате которого пострадал один человек, стала неисправная микроволновка. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.08.2023

2023-08-28T17:20

2023-08-28T17:20

2023-08-28T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости Крым. Причиной ночного пожара в многоэтажке Симферополя, в результате которого пострадал один человек, стала неисправная микроволновка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Инцидент произошел накануне поздно вечером в многоквартирном жилом доме по улице Толстого. Возгорание случилось в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Пострадал один человек. Прокуратура начала проверку по факту происшествия. Как выяснили дознаватели МЧС России, причиной пожара стала микроволновая печь.В результате происшествия у мужчины диагностированы ожоги кистей рук и отравление угарным газом. Площадь пожара составила 10 кв. м.Всего, по информации МЧС, в Крыму с начала года произошло 324 пожара из-за неисправности электрооборудования, на которых погибло 10 человек и 13 получили травмы различной степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Прокуратура занялась ночным пожаром в многоэтажке в КрымуЖенщина погибла на пожаре в СевастополеПечальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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