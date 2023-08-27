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На пожаре в центре Симферополя спасли человека
На пожаре в центре Симферополя спасли человека - РИА Новости Крым, 27.08.2023
На пожаре в центре Симферополя спасли человека
В центре Симферополя в воскресенье вечером произошел пожар в многоквартирном доме, сообщили в ГУ МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T23:49
2023-08-27T23:49
2023-08-27T23:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В центре Симферополя в воскресенье вечером произошел пожар в многоквартирном доме, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.Сообщение о задымлении в многоквартирном жилом доме по ул. Толстого поступило в дежурную часть в 22:03.По данным спасателей, возгорание произошло в квартире на 7 этаже девятиэтажного жилого дома.Возгорание локализовали в 22:15, ликвидировали пожар в 22:53.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костровВ Крыму участились пожарыЖенщина погибла на пожаре в Севастополе
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На пожаре в центре Симферополя спасли человека
В Симферополе произошел пожар в многоквартирном доме по улице Толстого
23:49 27.08.2023 (обновлено: 23:52 27.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В центре Симферополя в воскресенье вечером произошел пожар в многоквартирном доме, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.
Сообщение о задымлении в многоквартирном жилом доме по ул. Толстого поступило в дежурную часть в 22:03.
По данным спасателей, возгорание произошло в квартире на 7 этаже девятиэтажного жилого дома.
"Отделением газодымозащитной службы проведена разведка помещений, в ходе которой из опасной зоны спасен один человек. Площадь пожара составила 10 кв. метров", - сообщили в ведомстве, уточнив, что в тушении были задействованы 12 человек личного состава и 4 единицы техники.
Возгорание локализовали в 22:15, ликвидировали пожар в 22:53.
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