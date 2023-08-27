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На пожаре в центре Симферополя спасли человека

На пожаре в центре Симферополя спасли человека - РИА Новости Крым, 27.08.2023

На пожаре в центре Симферополя спасли человека

В центре Симферополя в воскресенье вечером произошел пожар в многоквартирном доме, сообщили в ГУ МЧС по Крыму. РИА Новости Крым, 27.08.2023

2023-08-27T23:49

2023-08-27T23:49

2023-08-27T23:52

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. В центре Симферополя в воскресенье вечером произошел пожар в многоквартирном доме, сообщили в ГУ МЧС по Крыму.Сообщение о задымлении в многоквартирном жилом доме по ул. Толстого поступило в дежурную часть в 22:03.По данным спасателей, возгорание произошло в квартире на 7 этаже девятиэтажного жилого дома.Возгорание локализовали в 22:15, ликвидировали пожар в 22:53.Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность в Севастополе: никаких костровВ Крыму участились пожарыЖенщина погибла на пожаре в Севастополе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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