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Женщина погибла на пожаре в Севастополе

Женщина погибла на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Женщина погибла на пожаре в Севастополе

В Севастополе в горящем частном доме погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю. РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T19:22

2023-08-15T19:22

2023-08-15T19:22

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гу мчс россии по севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в горящем частном доме погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.Огонь охватил одноэтажный частный дом на улице Морских Пехотинцев, на Северной стороне города. Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному минувшей ночью около половины первого. К месту ЧП были направлены два отделения пожарно-спасательной части. Дышать и видеть в горящем строении было уже невозможно без спецзащиты. Пожарные боролись с огнем несколько часов. Спасти находившегося под завалами человека не удалось.Предварительно, причиной возгорания стал человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем.По информации регионального МЧС, с начала года в Севастополе ликвидировано более 190 пожаров в домах. Были спасены 26 человек, в том числе трое детей. Погибли 19 жителей, еще восемь получили травмы.Ранее в ГУ МЧС по Крыму назвали главную причину пожаров в частных домах и квартирах. Читайте также на РИА Новости Крым:МЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией Часовня сгорела в Бахчисарайском районе Крыма Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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