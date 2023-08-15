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Женщина погибла на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Женщина погибла на пожаре в Севастополе
Женщина погибла на пожаре в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Женщина погибла на пожаре в Севастополе
В Севастополе в горящем частном доме погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T19:22
2023-08-15T19:22
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пожар
гу мчс россии по севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в горящем частном доме погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.Огонь охватил одноэтажный частный дом на улице Морских Пехотинцев, на Северной стороне города. Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному минувшей ночью около половины первого. К месту ЧП были направлены два отделения пожарно-спасательной части. Дышать и видеть в горящем строении было уже невозможно без спецзащиты. Пожарные боролись с огнем несколько часов. Спасти находившегося под завалами человека не удалось.Предварительно, причиной возгорания стал человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем.По информации регионального МЧС, с начала года в Севастополе ликвидировано более 190 пожаров в домах. Были спасены 26 человек, в том числе трое детей. Погибли 19 жителей, еще восемь получили травмы.Ранее в ГУ МЧС по Крыму назвали главную причину пожаров в частных домах и квартирах. Читайте также на РИА Новости Крым:МЧС Севастополя получила "броню" для работы на пожарах с детонацией Часовня сгорела в Бахчисарайском районе Крыма Печальная статистика: в Крыму на пожарах погибли 38 человек
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, севастополь, пожар, гу мчс россии по севастополю, происшествия
Женщина погибла на пожаре в Севастополе

В Севастополе женщина погибла во время пожара в частном доме – МЧС

19:22 15.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в горящем частном доме погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.
Огонь охватил одноэтажный частный дом на улице Морских Пехотинцев, на Северной стороне города. Сообщение о пожаре поступило оперативному дежурному минувшей ночью около половины первого. К месту ЧП были направлены два отделения пожарно-спасательной части.
Дышать и видеть в горящем строении было уже невозможно без спецзащиты. Пожарные боролись с огнем несколько часов. Спасти находившегося под завалами человека не удалось.
"В ходе разбора конструкций была обнаружена женщина без признаков жизни. Огнеборцы вынесли ее на свежий воздух и передали медикам. К сожалению, бригадой скорой медицинской помощи была констатирована ее гибель", – рассказали в ведомстве.
Предварительно, причиной возгорания стал человеческий фактор: неосторожное обращение с огнем.
По информации регионального МЧС, с начала года в Севастополе ликвидировано более 190 пожаров в домах. Были спасены 26 человек, в том числе трое детей. Погибли 19 жителей, еще восемь получили травмы.
Ранее в ГУ МЧС по Крыму назвали главную причину пожаров в частных домах и квартирах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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НовостиСевастопольПожарГУ МЧС России по СевастополюПроисшествия
 
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