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Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего

Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего

Один человек погиб в результате пожара в пристройке частного дома в Раздольненском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T13:53

2023-09-11T13:53

2023-09-11T13:53

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в пристройке частного дома в Раздольненском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Возгорание произошло накануне в селе Зимино. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, огонь охватил пристроенную к дому бытовку и существовала угроза его перехода на весь дом.В причинах происшествия разбираются эксперты.Также помощь спасателей понадобилась в этот день для ликвидации возгорания хозпостройки в селе Азовское Джанкойского района. Пожар был оперативно потушен на площади 30 квадратных метров.По информации министра чрезвычайных ситуаций Крыма, за прошедшую неделю в регионе произошло 140 пожаров, из них 20 техногенных. В результате происшествий один человек погиб, двое спасены.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма дотла сгорел жилой домПожар в воинской части в Симферополе: что известноВ Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причину

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раздольненский район крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, крым, новости крыма, происшествия, мчс крыма, раздольненский район крыма