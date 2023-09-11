Рейтинг@Mail.ru
Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230911/smertelnyy-pozhar-v-pylayuschey-bytovke-v-krymu-nashli-pogibshego-1131316711.html
Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего
Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего
Один человек погиб в результате пожара в пристройке частного дома в Раздольненском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T13:53
2023-09-11T13:53
пожар
крым
новости крыма
происшествия
мчс крыма
раздольненский район крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131316598_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_301e5d6e85af122e25da08c7ec0b40d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в пристройке частного дома в Раздольненском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Возгорание произошло накануне в селе Зимино. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, огонь охватил пристроенную к дому бытовку и существовала угроза его перехода на весь дом.В причинах происшествия разбираются эксперты.Также помощь спасателей понадобилась в этот день для ликвидации возгорания хозпостройки в селе Азовское Джанкойского района. Пожар был оперативно потушен на площади 30 квадратных метров.По информации министра чрезвычайных ситуаций Крыма, за прошедшую неделю в регионе произошло 140 пожаров, из них 20 техногенных. В результате происшествий один человек погиб, двое спасены.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма дотла сгорел жилой домПожар в воинской части в Симферополе: что известноВ Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причину
крым
раздольненский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131316598_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_958a38c6f441a031ae28716e11866092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, крым, новости крыма, происшествия, мчс крыма, раздольненский район крыма
Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего

МЧС Крыма: в Раздольненском районе на пожаре найден погибший

13:53 11.09.2023
 
© МЧС Республики КрымВ Раздольненском районе Крыма на пожаре найден погибший
В Раздольненском районе Крыма на пожаре найден погибший
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в пристройке частного дома в Раздольненском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Возгорание произошло накануне в селе Зимино. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, огонь охватил пристроенную к дому бытовку и существовала угроза его перехода на весь дом.
"Пожарные оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня, который был потушен в течение получаса. Его площадь составила восемь квадратных метров, распространение пламени на дом не допущено. Бытовка полностью уничтожена огнем. К сожалению, на пожаре был обнаружен погибший человек", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В причинах происшествия разбираются эксперты.
Также помощь спасателей понадобилась в этот день для ликвидации возгорания хозпостройки в селе Азовское Джанкойского района. Пожар был оперативно потушен на площади 30 квадратных метров.
По информации министра чрезвычайных ситуаций Крыма, за прошедшую неделю в регионе произошло 140 пожаров, из них 20 техногенных. В результате происшествий один человек погиб, двое спасены.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На востоке Крыма дотла сгорел жилой дом
Пожар в воинской части в Симферополе: что известно
В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причину
 
ПожарКрымНовости КрымаПроисшествияМЧС КрымаРаздольненский район Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:53Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего
13:32Россия сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников ВСУ - Кремль
13:12Севастополь наладит экспорт товаров в Азербайджан
12:37Развивать Крым: победивший кандидат в депутаты Госдумы назвал приоритеты
12:33В Крыму победу на выборах одержал кандидат-единоросс
12:1326 лет на двоих: семейную пару в Крыму осудили за содержание наркопритона
11:57Под Евпаторией отремонтируют 16,5 км дороги - работы стартовали
11:26Блогеры из Китая честно поделились впечатлениями о Крыме
11:0225 боевиков, миномет и гаубица: "Днепр" бьет противника на Херсонщине
10:48ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке
10:36Трое детей и четверо взрослых пострадали в серьезном ДТП на трассе "Дон"
10:16В Симферополе сутки не будет воды - где еще отключения по Крыму
10:1385 снарядов за сутки: ВСУ обстреляли города и села Херсонской области
09:53Сезон гриппа в России начался раньше срока
09:25Керченская переправа сейчас – ситуация на утро понедельника
09:08Каким должен быть национальный центр исторической памяти в России
08:42ЧП в Ростовской области: ученик напал с ножом на людей в школе
08:24В двух районах Крыма в понедельник будут слышны взрывы
08:12Предварительные итоги довыборов в Крыму - данные ЦИК
08:01Опасности межсезонья: чем болеют дети и как этого избежать
Лента новостейМолния