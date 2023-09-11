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Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего
Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего
Один человек погиб в результате пожара в пристройке частного дома в Раздольненском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T13:53
2023-09-11T13:53
2023-09-11T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в пристройке частного дома в Раздольненском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Возгорание произошло накануне в селе Зимино. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, огонь охватил пристроенную к дому бытовку и существовала угроза его перехода на весь дом.В причинах происшествия разбираются эксперты.Также помощь спасателей понадобилась в этот день для ликвидации возгорания хозпостройки в селе Азовское Джанкойского района. Пожар был оперативно потушен на площади 30 квадратных метров.По информации министра чрезвычайных ситуаций Крыма, за прошедшую неделю в регионе произошло 140 пожаров, из них 20 техногенных. В результате происшествий один человек погиб, двое спасены.Читайте также на РИА Новости Крым:На востоке Крыма дотла сгорел жилой домПожар в воинской части в Симферополе: что известноВ Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причину
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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пожар, крым, новости крыма, происшествия, мчс крыма, раздольненский район крыма
Смертельный пожар: в пылающей бытовке в Крыму нашли погибшего
МЧС Крыма: в Раздольненском районе на пожаре найден погибший
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости Крым. Один человек погиб в результате пожара в пристройке частного дома в Раздольненском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Возгорание произошло накануне в селе Зимино. На место происшествия оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Как выяснилось, огонь охватил пристроенную к дому бытовку и существовала угроза его перехода на весь дом.
"Пожарные оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня, который был потушен в течение получаса. Его площадь составила восемь квадратных метров, распространение пламени на дом не допущено. Бытовка полностью уничтожена огнем. К сожалению, на пожаре был обнаружен погибший человек", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В причинах происшествия разбираются эксперты.
Также помощь спасателей понадобилась в этот день для ликвидации возгорания хозпостройки в селе Азовское Джанкойского района. Пожар был оперативно потушен на площади 30 квадратных метров.
По информации министра чрезвычайных ситуаций Крыма, за прошедшую неделю в регионе произошло 140 пожаров, из них 20 техногенных. В результате происшествий один человек погиб, двое спасены.
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