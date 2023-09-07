https://crimea.ria.ru/20230907/na-vostoke-kryma-dotla-sgorel-zhiloy-dom-1131233105.html

На востоке Крыма дотла сгорел жилой дом

На востоке Крыма дотла сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 07.09.2023

На востоке Крыма дотла сгорел жилой дом

Частный жилой дом в одном из сел Кировского района Крыма практически полностью сгорел в пожаре. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МЧС Республики... РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T15:02

2023-09-07T15:02

2023-09-07T15:05

крым

кировский район крыма

происшествия

мчс крыма

пожар

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131232684_0:435:960:975_1920x0_80_0_0_2d350a7c79a765accf4ff9406d15df2b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Частный жилой дом в одном из сел Кировского района Крыма практически полностью сгорел в пожаре. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.По данным ведомства, огонь вспыхнул в одном из домов в селе Бабенково накануне днем. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС. Уже на месте выяснилось, что горит одноэтажный жилой дом, в котором к тому же взорвался газовый баллон.Пожар охватил 30 квадратных метров площади, возгорание потушили в течение двух часов. С огнем справились быстро – большая часть времени ушла на то, чтобы полностью разобрать и пролить все конструкции и не допустить возобновления пожара.Соседние хозяйственные постройки пожарным удалось сберечь от огня. Сам жилой дом сгорел почти целиком, но никто из людей при этом не пострадал.Причины возникновения возгорания экспертам еще предстоит выяснить, отметили в МЧС республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причину84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги неделиВосемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице

https://crimea.ria.ru/20230901/na-pozhare-v-zhilom-dome-sevastopolya-postradalo-dva-cheloveka-1131087748.html

крым

кировский район крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кировский район крыма, происшествия, мчс крыма, пожар, общество, новости крыма