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На востоке Крыма дотла сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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На востоке Крыма дотла сгорел жилой дом
На востоке Крыма дотла сгорел жилой дом - РИА Новости Крым, 07.09.2023
На востоке Крыма дотла сгорел жилой дом
Частный жилой дом в одном из сел Кировского района Крыма практически полностью сгорел в пожаре. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МЧС Республики... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T15:02
2023-09-07T15:05
крым
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Частный жилой дом в одном из сел Кировского района Крыма практически полностью сгорел в пожаре. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.По данным ведомства, огонь вспыхнул в одном из домов в селе Бабенково накануне днем. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС. Уже на месте выяснилось, что горит одноэтажный жилой дом, в котором к тому же взорвался газовый баллон.Пожар охватил 30 квадратных метров площади, возгорание потушили в течение двух часов. С огнем справились быстро – большая часть времени ушла на то, чтобы полностью разобрать и пролить все конструкции и не допустить возобновления пожара.Соседние хозяйственные постройки пожарным удалось сберечь от огня. Сам жилой дом сгорел почти целиком, но никто из людей при этом не пострадал.Причины возникновения возгорания экспертам еще предстоит выяснить, отметили в МЧС республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причину84 пожара в Крыму: МЧС подвело итоги неделиВосемь человек и кот спасены на пожаре в Севастополе – трое в больнице
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крым, кировский район крыма, происшествия, мчс крыма, пожар, общество, новости крыма
На востоке Крыма дотла сгорел жилой дом

Пожар полностью уничтожил жилой дом в Кировском районе Крыма

15:02 07.09.2023 (обновлено: 15:05 07.09.2023)
 
© МЧС Республики КрымВ селе Бабенково Кировского района сгорел частный жилой дом
В селе Бабенково Кировского района сгорел частный жилой дом
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Частный жилой дом в одном из сел Кировского района Крыма практически полностью сгорел в пожаре. Подробности происшествия сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в одном из домов в селе Бабенково накануне днем. На место происшествия оперативно выехали сотрудники МЧС. Уже на месте выяснилось, что горит одноэтажный жилой дом, в котором к тому же взорвался газовый баллон.
Пожар охватил 30 квадратных метров площади, возгорание потушили в течение двух часов. С огнем справились быстро – большая часть времени ушла на то, чтобы полностью разобрать и пролить все конструкции и не допустить возобновления пожара.
Соседние хозяйственные постройки пожарным удалось сберечь от огня. Сам жилой дом сгорел почти целиком, но никто из людей при этом не пострадал.
Причины возникновения возгорания экспертам еще предстоит выяснить, отметили в МЧС республики.
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КрымКировский район КрымаПроисшествияМЧС КрымаПожарОбществоНовости Крыма
 
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