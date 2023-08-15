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При взрыве в Махачкале погибли 35 человек
При взрыве в Махачкале погибли 35 человек - РИА Новости Крым, 15.08.2023
При взрыве в Махачкале погибли 35 человек
Число погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 35. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T11:05
2023-08-15T11:05
2023-08-15T11:05
взрыв и пожар на азс в махачкале
махачкала
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Число погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 35. Об этом сообщили в МЧС России.На месте происшествия ведется разбор конструкций и поиск пострадавших. Работают кинологи.ЧП произошло накануне вечером. На окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. По решению главы Дагестана, семьям погибших из резервного фонда республики выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Получившим тяжкий вред здоровью - 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью — 200 тысяч рублей.15 августа в Дагестане объявлен День траура.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшимЧисло жертв махачкалинской трагедии растетЧто происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости сво, дагестан
При взрыве в Махачкале погибли 35 человек
МЧС: при взрыве на АЗС в Махачкале погибли 35 человек, в том числе трое детей