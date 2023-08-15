Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в Махачкале погибли 35 человек - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230815/pri-vzryve-v-makhachkale-pogibli-35-chelovek-1130740371.html
При взрыве в Махачкале погибли 35 человек
При взрыве в Махачкале погибли 35 человек - РИА Новости Крым, 15.08.2023
При взрыве в Махачкале погибли 35 человек
Число погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 35. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T11:05
2023-08-15T11:05
взрыв и пожар на азс в махачкале
махачкала
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости сво
дагестан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0f/1130740255_0:69:1016:640_1920x0_80_0_0_5215658a737a623a91c30855e67ed6ee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Число погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 35. Об этом сообщили в МЧС России.На месте происшествия ведется разбор конструкций и поиск пострадавших. Работают кинологи.ЧП произошло накануне вечером. На окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. По решению главы Дагестана, семьям погибших из резервного фонда республики выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Получившим тяжкий вред здоровью - 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью — 200 тысяч рублей.15 августа в Дагестане объявлен День траура.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшимЧисло жертв махачкалинской трагедии растетЧто происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы
махачкала
дагестан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0f/1130740255_35:0:979:708_1920x0_80_0_0_103ce10a01a6c44df54b774daef4d4d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости сво, дагестан
При взрыве в Махачкале погибли 35 человек

МЧС: при взрыве на АЗС в Махачкале погибли 35 человек, в том числе трое детей

11:05 15.08.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Число погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 35. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Махачкале на месте пожара обнаружены тела еще пяти человек. Общее количество погибших составило 35 человек. Сотрудники МЧС России продолжают аварийно-спасательные работы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
На месте происшествия ведется разбор конструкций и поиск пострадавших. Работают кинологи.
ЧП произошло накануне вечером. На окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.
По решению главы Дагестана, семьям погибших из резервного фонда республики выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Получившим тяжкий вред здоровью - 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью — 200 тысяч рублей.
15 августа в Дагестане объявлен День траура.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшим
Число жертв махачкалинской трагедии растет
Что происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы
 
Взрыв и пожар на АЗС в МахачкалеМахачкалаМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияНовости СВОДагестан
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:29Группировка "Днепр" уничтожила еще 38 боевиков, лодки и оружие ВСУ
13:03Серьезное ДТП под Симферополем: одного из водителей зажало в машине
12:52Более 30 улиц Керчи на два дня остались без газа
12:31В Симферополе "Приора" влетела в мотоциклиста - что известно
12:19Лавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав
12:07Стрельба в Феодосии и взрыв в Севастополе: что происходит
11:54Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТО
11:50Задержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке
11:44Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму
11:40Шойгу: Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму
11:34НАТО пытается перенести военное противостояние в космос – Путин
11:26Идею наказывать за съемку работы ПВО одобрили в Комитете ГД по обороне
11:13На Керченской переправе выросла очередь из фур и автобусов
11:05При взрыве в Махачкале погибли 35 человек
11:02Авария в Симферополе: часть столицы надолго без воды
10:51Решение о неприменении кассетных бомб может быть пересмотрено - Шойгу
10:34Банк России повысил ключевую ставку до 12%
10:30Военный ресурс Украины почти исчерпан – Шойгу
10:08С ломами и автоматами: корпуса Киево-Печерской лавры штурмуют силовики
10:00Московская конференция по международной безопасности. Видео
Лента новостейМолния