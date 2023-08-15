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При взрыве в Махачкале погибли 35 человек

При взрыве в Махачкале погибли 35 человек - РИА Новости Крым, 15.08.2023

При взрыве в Махачкале погибли 35 человек

Число погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 35. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T11:05

2023-08-15T11:05

2023-08-15T11:05

взрыв и пожар на азс в махачкале

махачкала

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

новости сво

дагестан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Число погибших в результате взрыва на автозаправке в Махачкале выросло до 35. Об этом сообщили в МЧС России.На месте происшествия ведется разбор конструкций и поиск пострадавших. Работают кинологи.ЧП произошло накануне вечером. На окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. По решению главы Дагестана, семьям погибших из резервного фонда республики выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Получившим тяжкий вред здоровью - 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью — 200 тысяч рублей.15 августа в Дагестане объявлен День траура.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшимЧисло жертв махачкалинской трагедии растетЧто происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы

махачкала

дагестан

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости сво, дагестан