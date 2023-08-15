https://crimea.ria.ru/20230815/chislo-zhertv-makhachkalinskoy-tragedii-rastet-1130737441.html

Число жертв махачкалинской трагедии растет

Число жертв махачкалинской трагедии растет - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Число жертв махачкалинской трагедии растет

Число погибших при пожаре в Махачкале выросло до 30 человек. Обновленные данные приводит пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T09:17

2023-08-15T09:17

2023-08-15T09:17

взрыв и пожар на азс в махачкале

махачкала

происшествия

общество

новости

дагестан

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в Махачкале выросло до 30 человек. Обновленные данные приводит пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось о 27 погибших, в том числе трех детях. Уточняется, что тела еще троих человек обнаружены спасателями во время проведения аварийно-спасательных работ, которые к этому времени продолжаются.ЧП произошло накануне вечером. На окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. 15 августа в Дагестане объявлен День траура. На всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи. Семьям погибших из резервного фонда республики выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Получившим тяжкий вред здоровью - 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью — 200 тысяч рублей, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшимВзрыв в турецком порту Дериндже: что известноВ МЧС назвали главную причину пожаров в домах крымчан

махачкала

дагестан

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, происшествия, общество, новости, дагестан, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)