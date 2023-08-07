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Взрыв в турецком порту Дериндже: что известно - РИА Новости Крым, 07.08.2023
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Взрыв в турецком порту Дериндже: что известно
Взрыв в турецком порту Дериндже: что известно - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Взрыв в турецком порту Дериндже: что известно
В турецком порту Дериндже на Мраморном море прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 из 16 расположенных там зерновых терминалов. Ранены 12 человек... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T18:04
2023-08-07T18:08
турция
взрыв
происшествия
в мире
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В турецком порту Дериндже на Мраморном море прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 из 16 расположенных там зерновых терминалов. Ранены 12 человек Об этом сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk.По сообщениям местных СМИ, трагедия произошла предположительно в момент загрузки судна зерном. Изначально было известно о четырех пострадавших в результате взрыва, затем СМИ сообщили, что их количество увеличилось до 10.Какие подробности известныВзрыв прогремел в элеваторе, утверждает телеканал CNN Turk."Стало известно, что взрыв произошел в одном из элеваторов, предположительно, когда судно загружали зерном... Элеваторы регулярно проверяли, власти пока не объявляли, мог ли возникнуть взрыв из-за сжатия газа", - сообщил корреспондент телеканала.При этом случившееся не повлияло на работу крупного коммерческого порта на западе Турции, сообщил РИА Новости источник в компании Safiport, которая является оператором порта. Взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).На место стянуты пожарные и скорая помощь. Находящиеся в порту суда в результате ЧП не пострадали, однако к ним на всякий случай был отправлен катер береговой охраны.По предварительным данным, пострадавших под завалами нет, сообщают власти турецкой провинции Коджаели.Что послужило причиной взрываМэр города Дериндже Зеки Айгюн в эфире CNN Turk заявил, что причиной взрыва могла стать халатность, однако точные обстоятельства определят специалисты."Сейчас сразу не можем сказать, что дело в халатности. Это предприятие, там приняты меры безопасности и правила работы. Технические специалисты точно оценят ситуацию и выскажутся о причине взрыва", - сказал он.Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз в качестве вероятной причины трагедии назвал воспламенение зерновой пыли."По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие (зерновой - ред.) пыли", - заявил он журналистам.Накануне пожар вспыхнул на элеваторе в Краснодарском крае, где огнем было охвачено две тысячи квадратных метров. Возгорание произошло на складе с шелухой от семечек. Жара и сильный ветер осложнили процесс тушения, сообщили в МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе прогремел сильный взрыв – что известноНа партийном съезде в Пакистане произошел взрыв: погибли 35 человекВ московском ТЦ прорвало трубу с кипятком: четверо погибли
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турция, взрыв, происшествия, в мире, новости
Взрыв в турецком порту Дериндже: что известно

В турецком порту Дериндже взрывом повредило 13 из 16 зерновых терминалов: 12 пострадавших

18:04 07.08.2023 (обновлено: 18:08 07.08.2023)
 
© haberturk.comВ турецком порту Дериндже взрывом повредило 13 из 16 зерновых терминалов. Скриншот
В турецком порту Дериндже взрывом повредило 13 из 16 зерновых терминалов. Скриншот
© haberturk.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В турецком порту Дериндже на Мраморном море прогремел взрыв, в результате которого пострадали 13 из 16 расположенных там зерновых терминалов. Ранены 12 человек Об этом сообщил мэр города Коджаэли Тахир Бююкакын в эфире телеканала Habertürk.
По сообщениям местных СМИ, трагедия произошла предположительно в момент загрузки судна зерном. Изначально было известно о четырех пострадавших в результате взрыва, затем СМИ сообщили, что их количество увеличилось до 10.

Какие подробности известны

Взрыв прогремел в элеваторе, утверждает телеканал CNN Turk.
"Стало известно, что взрыв произошел в одном из элеваторов, предположительно, когда судно загружали зерном... Элеваторы регулярно проверяли, власти пока не объявляли, мог ли возникнуть взрыв из-за сжатия газа", - сообщил корреспондент телеканала.
При этом случившееся не повлияло на работу крупного коммерческого порта на западе Турции, сообщил РИА Новости источник в компании Safiport, которая является оператором порта. Взрыв прогремел в районе загрузки судов зерном в элеваторах, принадлежащих Турецкому зерновому совету (TMO).
На место стянуты пожарные и скорая помощь. Находящиеся в порту суда в результате ЧП не пострадали, однако к ним на всякий случай был отправлен катер береговой охраны.
По предварительным данным, пострадавших под завалами нет, сообщают власти турецкой провинции Коджаели.

Что послужило причиной взрыва

Мэр города Дериндже Зеки Айгюн в эфире CNN Turk заявил, что причиной взрыва могла стать халатность, однако точные обстоятельства определят специалисты.
"Сейчас сразу не можем сказать, что дело в халатности. Это предприятие, там приняты меры безопасности и правила работы. Технические специалисты точно оценят ситуацию и выскажутся о причине взрыва", - сказал он.
Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз в качестве вероятной причины трагедии назвал воспламенение зерновой пыли.
"По нашей оценке, взрыв произошел, когда зерном загружали судно и возникло сжатие (зерновой - ред.) пыли", - заявил он журналистам.
Накануне пожар вспыхнул на элеваторе в Краснодарском крае, где огнем было охвачено две тысячи квадратных метров. Возгорание произошло на складе с шелухой от семечек. Жара и сильный ветер осложнили процесс тушения, сообщили в МЧС России.
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