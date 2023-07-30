https://crimea.ria.ru/20230730/na-partiynom-sezde-v-pakistane-proizoshel-vzryv-pogibli-35-chelovek-1130423152.html

На партийном съезде в Пакистане произошел взрыв: погибли 35 человек

На партийном съезде в Пакистане произошел взрыв: погибли 35 человек - РИА Новости Крым, 30.07.2023

На партийном съезде в Пакистане произошел взрыв: погибли 35 человек

По меньшей мере 35 человек погибли и более 200 получили ранения в результате взрыва на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламского духовенства") РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T18:39

2023-07-30T18:39

2023-07-30T18:39

пакистан

в мире

происшествия

общество

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_392:338:2665:1617_1920x0_80_0_0_ef6cf0297ccc0b1890cee78e1de749c6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. По меньшей мере 35 человек погибли и более 200 получили ранения в результате взрыва на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламского духовенства") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает издание Dawn.Взрыв произошел в здании, где проходил съезд. О причинах происшествия не сообщается.По данным властей, больницы в округе Баджаур и соседних районах приведены в состояние повышенной готовности. Пациентов в критическом состоянии доставляют в Пешавар и другие медучреждения вертолетами. Место взрыва оцеплено.По словам очевидцев, когда произошел взрыв, в здании присутствовало около 500 человек.Лидер "Джамиат Улема-и-Ислам" Хафиз Хамдулла заявил, что он должен был присутствовать на сегодняшнем съезде, но не смог приехать из-за "некоторых личных обязательств".Председатель "Пакистанской народной партии", глава МИД страны Билавал Бхутто Зардари заявил, что федеральное правительство и правительства провинций должны привлечь к ответственности пособников террористов. Выражая свое сочувствие и соболезнования семьям погибших, Зардари отметил, что организаторы терроризма должны быть устранены."Джамиат Улема-и-Ислам" – консервативная политическая партия, созданная приверженцами течения Деобанди в суннитском исламе. Партия выступает с собственной политической программой и выдвигает своих кандидатов на выборах. Выступает за установление государственного строя на принципах ислама, что означает исламизацию всех сфер общественной жизни, непоколебимость традиционных исламских институтов и расширение влияния богословов на решение важнейших государственных вопросов.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в мечети Пакистана погибли 25 человек и более 100 раненыСемь человек погибли в результате взрыва в мечети в Кабуле, 17 раненыБолее 60 погибших: что известно о теракте в мечети Кандагара

пакистан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пакистан, в мире, происшествия, общество, новости, политика