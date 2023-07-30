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На партийном съезде в Пакистане произошел взрыв: погибли 35 человек
На партийном съезде в Пакистане произошел взрыв: погибли 35 человек - РИА Новости Крым, 30.07.2023
На партийном съезде в Пакистане произошел взрыв: погибли 35 человек
По меньшей мере 35 человек погибли и более 200 получили ранения в результате взрыва на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламского духовенства") РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T18:39
2023-07-30T18:39
2023-07-30T18:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. По меньшей мере 35 человек погибли и более 200 получили ранения в результате взрыва на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламского духовенства") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает издание Dawn.Взрыв произошел в здании, где проходил съезд. О причинах происшествия не сообщается.По данным властей, больницы в округе Баджаур и соседних районах приведены в состояние повышенной готовности. Пациентов в критическом состоянии доставляют в Пешавар и другие медучреждения вертолетами. Место взрыва оцеплено.По словам очевидцев, когда произошел взрыв, в здании присутствовало около 500 человек.Лидер "Джамиат Улема-и-Ислам" Хафиз Хамдулла заявил, что он должен был присутствовать на сегодняшнем съезде, но не смог приехать из-за "некоторых личных обязательств".Председатель "Пакистанской народной партии", глава МИД страны Билавал Бхутто Зардари заявил, что федеральное правительство и правительства провинций должны привлечь к ответственности пособников террористов. Выражая свое сочувствие и соболезнования семьям погибших, Зардари отметил, что организаторы терроризма должны быть устранены."Джамиат Улема-и-Ислам" – консервативная политическая партия, созданная приверженцами течения Деобанди в суннитском исламе. Партия выступает с собственной политической программой и выдвигает своих кандидатов на выборах. Выступает за установление государственного строя на принципах ислама, что означает исламизацию всех сфер общественной жизни, непоколебимость традиционных исламских институтов и расширение влияния богословов на решение важнейших государственных вопросов.Читайте также на РИА Новости Крым:При взрыве в мечети Пакистана погибли 25 человек и более 100 раненыСемь человек погибли в результате взрыва в мечети в Кабуле, 17 раненыБолее 60 погибших: что известно о теракте в мечети Кандагара
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пакистан, в мире, происшествия, общество, новости, политика
На партийном съезде в Пакистане произошел взрыв: погибли 35 человек
Dawn: 35 человек погибли при взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" в Пакистане
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. По меньшей мере 35 человек погибли и более 200 получили ранения в результате взрыва на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламского духовенства") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает издание Dawn.
Взрыв произошел в здании, где проходил съезд. О причинах происшествия не сообщается.
По данным властей, больницы в округе Баджаур и соседних районах приведены в состояние повышенной готовности. Пациентов в критическом состоянии доставляют в Пешавар и другие медучреждения вертолетами. Место взрыва оцеплено.
По словам очевидцев, когда произошел взрыв, в здании присутствовало около 500 человек.
Лидер "Джамиат Улема-и-Ислам" Хафиз Хамдулла заявил, что он должен был присутствовать на сегодняшнем съезде, но не смог приехать из-за "некоторых личных обязательств".
"Я решительно осуждаю взрыв и хочу донести до людей, стоящих за ним, что это не джихад, а терроризм", - заявил он.
Председатель "Пакистанской народной партии", глава МИД страны Билавал Бхутто Зардари заявил, что федеральное правительство и правительства провинций должны привлечь к ответственности пособников террористов. Выражая свое сочувствие и соболезнования семьям погибших, Зардари отметил, что организаторы терроризма должны быть устранены.
"Джамиат Улема-и-Ислам" – консервативная политическая партия, созданная приверженцами течения Деобанди в суннитском исламе. Партия выступает с собственной политической программой и выдвигает своих кандидатов на выборах. Выступает за установление государственного строя на принципах ислама, что означает исламизацию всех сфер общественной жизни, непоколебимость традиционных исламских институтов и расширение влияния богословов на решение важнейших государственных вопросов.
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