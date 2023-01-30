Рейтинг@Mail.ru
При взрыве в мечети Пакистана погибли 25 человек и более 100 ранены - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230130/pri-vzryve-v-mecheti-pakistana-pogibli-25-chelovek-i-bolee-100-raneny-1126666418.html
При взрыве в мечети Пакистана погибли 25 человек и более 100 ранены
При взрыве в мечети Пакистана погибли 25 человек и более 100 ранены - РИА Новости Крым, 30.01.2023
При взрыве в мечети Пакистана погибли 25 человек и более 100 ранены
Мощный взрыв прогремел в мечети в пакистанском городе Пешавар, погибли 25 человек и около 120 получили ранения. Об этом со ссылкой на местный телеканал Geo... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T13:38
2023-01-30T13:42
пакистан
происшествия
новости
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_392:338:2665:1617_1920x0_80_0_0_679795e353bd98e22720595b935b0510.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в мечети в пакистанском городе Пешавар, погибли 25 человек и около 120 получили ранения. Об этом со ссылкой на местный телеканал Geo сообщает РИА Новости.Взрыв совершил террорист-смертник.По словам пакистанских медиков, более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Многие из пострадавших – полицейские.В комментарии СМИ очевидцы сообщили, что в мечети в момент взрыва находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов.Это не первый теракт с большим количеством жертв в пакистанском Пешаваре. Весной прошлого года в результате сильного взрыва в мечети погибли 57 человек и более 200 получили травмы. Тогда два террориста попытались проникнуть в шиитскую мечеть в районе Коча Рисалдар и открыли огонь по находящимся рядом полицейским, после чего один из смертников прорвался внутрь и привел в действие взрывное устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек погибли в результате взрыва в мечети в Кабуле, 17 раненыУ посольства России в Афганистане произошел взрывБолее 60 погибших: что известно о теракте в мечети Кандагара
пакистан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/14/1121199734_443:110:2492:1647_1920x0_80_0_0_5c585586d1e034a6390a369d4cdacfd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пакистан, происшествия, новости, общество, в мире
При взрыве в мечети Пакистана погибли 25 человек и более 100 ранены

Geo: при теракте в мечети в Пакистане погибли 25 человек и ранены более 100

13:38 30.01.2023 (обновлено: 13:42 30.01.2023)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в мечети в пакистанском городе Пешавар, погибли 25 человек и около 120 получили ранения. Об этом со ссылкой на местный телеканал Geo сообщает РИА Новости.
Взрыв совершил террорист-смертник.
"Двадцать пять человек погибли и, по меньшей мере, 120 пострадали из-за атаки смертника", - говорится в сообщении телеканала.
По словам пакистанских медиков, более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Многие из пострадавших – полицейские.
В комментарии СМИ очевидцы сообщили, что в мечети в момент взрыва находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов.
Это не первый теракт с большим количеством жертв в пакистанском Пешаваре. Весной прошлого года в результате сильного взрыва в мечети погибли 57 человек и более 200 получили травмы. Тогда два террориста попытались проникнуть в шиитскую мечеть в районе Коча Рисалдар и открыли огонь по находящимся рядом полицейским, после чего один из смертников прорвался внутрь и привел в действие взрывное устройств.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семь человек погибли в результате взрыва в мечети в Кабуле, 17 ранены
У посольства России в Афганистане произошел взрыв
Более 60 погибших: что известно о теракте в мечети Кандагара
ПакистанПроисшествияНовостиОбществоВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:26Две тысячи деревьев под пилу: СК проверит массовую вырубку в Керчи
14:08Какие страны в ближайшее время вступят в ШОС – Лавров
14:02Атака ВСУ на Белгородскую область: стало известно о раненых и разрушениях
13:50В Крыму на пожаре в пятиэтажке погиб человек
13:38При взрыве в мечети Пакистана погибли 25 человек и более 100 ранены
13:09В Севастополе собака попала в бетонную западню
12:56ФСБ задержала подростков за повреждение железной дороги в Подмосковье
12:16ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие
11:37В Симферополе на ходу вспыхнул пассажирский автобус
11:21COVID-19 в Крыму и Севастополе: что изменилось за сутки
11:12Какие города Крыма в понедельник останутся без воды – адреса
10:27Полутораметровые сугробы "выросли" на юге России
10:08Что происходит в Угледаре и Артемовске: актуальные данные Пушилина
09:43Крымчанин превратил подвал дома в наркоплантацию
09:34Керченская переправа 30 января: работа паромов и погода
09:17О США, Киеве и украинских кукловодах: главные заявления Рябкова
08:46Синюю или красную: как включить мозг на 100%
08:21Как в библиотеках Крыма соблюдают закон о запрете пропаганды ЛГБТ
07:57Принудительное лечение: кто может попасть в "психушку" против воли
07:28Работа для студентов в Крыму: ожидания и реальность
Лента новостейМолния