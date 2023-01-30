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При взрыве в мечети Пакистана погибли 25 человек и более 100 ранены

При взрыве в мечети Пакистана погибли 25 человек и более 100 ранены - РИА Новости Крым, 30.01.2023

При взрыве в мечети Пакистана погибли 25 человек и более 100 ранены

Мощный взрыв прогремел в мечети в пакистанском городе Пешавар, погибли 25 человек и около 120 получили ранения. Об этом со ссылкой на местный телеканал Geo... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T13:38

2023-01-30T13:38

2023-01-30T13:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в мечети в пакистанском городе Пешавар, погибли 25 человек и около 120 получили ранения. Об этом со ссылкой на местный телеканал Geo сообщает РИА Новости.Взрыв совершил террорист-смертник.По словам пакистанских медиков, более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Многие из пострадавших – полицейские.В комментарии СМИ очевидцы сообщили, что в мечети в момент взрыва находилось около 120 человек, большинство собравшихся были представителями полиции, армии и подразделений саперов.Это не первый теракт с большим количеством жертв в пакистанском Пешаваре. Весной прошлого года в результате сильного взрыва в мечети погибли 57 человек и более 200 получили травмы. Тогда два террориста попытались проникнуть в шиитскую мечеть в районе Коча Рисалдар и открыли огонь по находящимся рядом полицейским, после чего один из смертников прорвался внутрь и привел в действие взрывное устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь человек погибли в результате взрыва в мечети в Кабуле, 17 раненыУ посольства России в Афганистане произошел взрывБолее 60 погибших: что известно о теракте в мечети Кандагара

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пакистан, происшествия, новости, общество, в мире