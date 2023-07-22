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В московском ТЦ прорвало трубу с кипятком: четверо погибли - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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В московском ТЦ прорвало трубу с кипятком: четверо погибли
В московском ТЦ прорвало трубу с кипятком: четверо погибли - РИА Новости Крым, 22.07.2023
В московском ТЦ прорвало трубу с кипятком: четверо погибли
Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года" в Москве, четыре человека погибли, есть пострадавшие с ожогами. Об... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T17:20
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москва
происшествия
общество
сергей собянин
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года" в Москве, четыре человека погибли, есть пострадавшие с ожогами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее стало известно, что один человек погиб.Городские службы Москвы проводят работы по устранению аварии. По предварительным данным, пострадало пять человек, всем оказывается оперативная медицинская помощь, сообщают РИА Новости.Еще 18 человек пока еще отрезаны от выхода, но они находятся "в безопасном помещении".Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. Согласно информации с сайта, в торговом центре представлены более 500 брендов — от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ находятся более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном.
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РИА Новости Крым
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москва, происшествия, общество, сергей собянин, городская среда

В московском ТЦ прорвало трубу с кипятком: четверо погибли

17:20 22.07.2023
 
Сотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года" в Москве, четыре человека погибли, есть пострадавшие с ожогами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее стало известно, что один человек погиб.

"Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать", - написал Собянин в своем Telegram-канале.

Городские службы Москвы проводят работы по устранению аварии. По предварительным данным, пострадало пять человек, всем оказывается оперативная медицинская помощь, сообщают РИА Новости.
Еще 18 человек пока еще отрезаны от выхода, но они находятся "в безопасном помещении".
Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. Согласно информации с сайта, в торговом центре представлены более 500 брендов — от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ находятся более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном.
МоскваПроисшествияОбществоСергей СобянинГородская среда
 
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