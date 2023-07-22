https://crimea.ria.ru/20230722/v-moskovskom-tts-prorvalo-trubu-s-kipyatkom-chetvero-pogibli-1130241840.html

В московском ТЦ прорвало трубу с кипятком: четверо погибли

В московском ТЦ прорвало трубу с кипятком: четверо погибли - РИА Новости Крым, 22.07.2023

В московском ТЦ прорвало трубу с кипятком: четверо погибли

Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года" в Москве, четыре человека погибли, есть пострадавшие с ожогами. Об... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T17:20

2023-07-22T17:20

2023-07-22T17:20

москва

происшествия

общество

сергей собянин

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года" в Москве, четыре человека погибли, есть пострадавшие с ожогами. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.Ранее стало известно, что один человек погиб.Городские службы Москвы проводят работы по устранению аварии. По предварительным данным, пострадало пять человек, всем оказывается оперативная медицинская помощь, сообщают РИА Новости.Еще 18 человек пока еще отрезаны от выхода, но они находятся "в безопасном помещении".Шестиэтажный ТЦ "Времена года" площадью свыше 62 тысяч квадратных метров открыли в 2007 году. Согласно информации с сайта, в торговом центре представлены более 500 брендов — от всемирно признанных до авангардных, предлагающих женские и мужские коллекции одежды, обуви и аксессуаров, ювелирные украшения, часы, парфюмерию и косметику, товары для дома. В ТЦ находятся более 150 бутиков и магазинов, включая круглосуточный гастроном.

москва

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, общество, сергей собянин, городская среда