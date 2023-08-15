https://crimea.ria.ru/20230815/chislo-pogibshikh-v-rezultate-vzryva-na-azs-v-makhachkale-vyroslo-do-27-1130735624.html
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27 - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27
27 человек погибли, по последним данным, в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T06:24
2023-08-15T06:24
2023-08-15T06:48
взрыв и пожар на азс в махачкале
махачкала
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. 27 человек погибли, по последним данным, в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф.По данным первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко, количество пострадавших в результате взрыва достигло 66 человек, пишет "Интерфакс".Ранее сообщалось о 12 погибших и 50 пострадавших.По данным МЧС России, открытое горение ликвидировали, проводится проливка и разборка конструкций.Сообщение о пожаре в одном автосервисов Махачкалы поступило накануне в 21:40. Прибывшие на место пожарные сообщили, что огнем охвачена заправка. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.В МВД региона сообщили, что на автосервисе взорвались две цистерны из восьми. И предупредили о высоком риске повторных возгораний.Первоначально республиканский минздрав сообщал о пяти погибших, в том числе одном ребенке, 15 пострадавших.Для организации оказания медпомощи пострадавшим при ЧП на АЗС в Махачкалу вылетел первый замминистра здравоохранения России. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, направлены дополнительные бригады медиков.По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
https://crimea.ria.ru/20230814/chto-proiskhodit-v-makhachkale-obstoyatelstva-pozhara-postradavshie-i-zhertvy-1130734691.html
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взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, пожар, происшествия, дагестан, новости
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27
Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 27, пострадавших - 66
06:24 15.08.2023 (обновлено: 06:48 15.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. 27 человек погибли, по последним данным, в результате взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф.
"На данный момент 27 погибших", - сказал собеседник агентства.
По данным первого заместителя министра здравоохранения России Виктора Фисенко, количество пострадавших в результате взрыва достигло 66 человек, пишет "Интерфакс".
Ранее сообщалось о 12 погибших и 50 пострадавших.
По данным МЧС России, открытое горение ликвидировали, проводится проливка и разборка конструкций.
Сообщение о пожаре в одном автосервисов Махачкалы поступило накануне в 21:40. Прибывшие на место пожарные сообщили, что огнем охвачена заправка. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
В МВД региона сообщили, что на автосервисе взорвались две цистерны из восьми. И предупредили о высоком риске повторных возгораний.
Первоначально республиканский минздрав сообщал о пяти погибших, в том числе одном ребенке, 15 пострадавших.
Для организации оказания медпомощи пострадавшим при ЧП на АЗС в Махачкалу вылетел первый замминистра здравоохранения России. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, направлены дополнительные бригады медиков.
По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).