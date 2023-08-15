https://crimea.ria.ru/20230815/tragediya-v-makhachkale-bolee-100-postradavshikh-i-traur-po-pogibshim-1130736406.html

Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшим

Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшим - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Трагедия в Махачкале: более 100 пострадавших и траур по погибшим

Более 100 человек пострадали при взрыве в Махачкале, спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T08:18

2023-08-15T08:18

2023-08-15T08:18

взрыв и пожар на азс в махачкале

махачкала

дагестан

происшествия

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Более 100 человек пострадали при взрыве в Махачкале, спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для санитарной эвакуации пострадавших на пожаре. На борту воздушного судна установлены медицинские модули для транспортировки раненых. В полете пострадавших будут сопровождать врачи отряда "Центроспас", психологи Центра экстренной психологической помощи и специалисты Минздрава России.Семьям погибших из резервного фонда республики выделят материальную помощь в размере 1 миллиона рублей. Получившим тяжкий вред здоровью - 400 тысяч рублей, легкий вред здоровью — 200 тысяч рублей, сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов.15 августа в Дагестане объявлен День траура. На всей территории республики будут приспущены государственные флаги, учреждениям культуры и телеканалам рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи.ЧП произошло накануне вечером. На окраине Махачкалы загорелся автосервис, после чего огонь перекинулся на заправку и прогремел взрыв. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Погибли 27 человек, среди них есть дети.

https://crimea.ria.ru/20230815/chislo-pogibshikh-v-rezultate-vzryva-na-azs-v-makhachkale-vyroslo-do-27-1130735624.html

махачкала

дагестан

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, дагестан, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)