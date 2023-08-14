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Что происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Что происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы
Что происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Что происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы
В результате пожара в Махачкале пострадало не менее 10 человек, пять из них погибли. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T23:35
2023-08-14T23:42
взрыв и пожар на азс в махачкале
махачкала
пожар
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В результате пожара в Махачкале пострадало не менее 10 человек, пять из них погибли. Об этом сообщает МЧС России.В ликвидации пожара задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.Как сообщили в МЧС Дагестана, сообщение о пожаре в одном автосервисов Махачкалы поступило в 21:40. Прибывшие на место происшествия пожарные сообщили, что огнем охвачена заправка "Нафта-24".По уточненным данным, огонь с автосервиса перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию. Глава региона Сергей Меликов подтвердил, что по данным на 22:40, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли 5 человек, 10 – пострадали.Он также обратился к горожанам с просьбой воздержаться от распространения непроверенной информации и не выезжать без необходимости в сторону места происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, пожар, происшествия, новости, дагестан
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Что происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы

Что происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, данные о постращавших и погибших

23:35 14.08.2023 (обновлено: 23:42 14.08.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПожар. Архивное фото
Пожар. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В результате пожара в Махачкале пострадало не менее 10 человек, пять из них погибли. Об этом сообщает МЧС России.
"На пожаре в Махачкале пострадало 10 человек. Из них, к сожалению, пять погибло", – говорится в Telegram-канале ведомства.
В ликвидации пожара задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.
Как сообщили в МЧС Дагестана, сообщение о пожаре в одном автосервисов Махачкалы поступило в 21:40.
Прибывшие на место происшествия пожарные сообщили, что огнем охвачена заправка "Нафта-24".
"В 22:06 был объявлен ранг вызова номер 3, дополнительно направлены 21 единица техники", – уточнили в МЧС Дагестана. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
По уточненным данным, огонь с автосервиса перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию.
Глава региона Сергей Меликов подтвердил, что по данным на 22:40, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли 5 человек, 10 – пострадали.
"По моему поручению на месте находятся государственный секретарь республики, мэр города, начальник ГУ МЧС России по РД и министр здравоохранения. Работают спасатели, медики и спецтехника", - написал в своем Telegram-канале Меликов.
Он также обратился к горожанам с просьбой воздержаться от распространения непроверенной информации и не выезжать без необходимости в сторону места происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб.
Взрыв и пожар на АЗС в МахачкалеМахачкалаПожарПроисшествияНовостиДагестан
 
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