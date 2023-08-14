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Что происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы

Что происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Что происходит в Махачкале: обстоятельства пожара, пострадавшие и жертвы

В результате пожара в Махачкале пострадало не менее 10 человек, пять из них погибли. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T23:35

2023-08-14T23:35

2023-08-14T23:42

взрыв и пожар на азс в махачкале

махачкала

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В результате пожара в Махачкале пострадало не менее 10 человек, пять из них погибли. Об этом сообщает МЧС России.В ликвидации пожара задействовано более 70 человек и 20 единиц техники.Как сообщили в МЧС Дагестана, сообщение о пожаре в одном автосервисов Махачкалы поступило в 21:40. Прибывшие на место происшествия пожарные сообщили, что огнем охвачена заправка "Нафта-24".По уточненным данным, огонь с автосервиса перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию. Глава региона Сергей Меликов подтвердил, что по данным на 22:40, по информации Дагестанского центра медицины катастроф, погибли 5 человек, 10 – пострадали.Он также обратился к горожанам с просьбой воздержаться от распространения непроверенной информации и не выезжать без необходимости в сторону места происшествия, чтобы не мешать работе экстренных служб.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв и пожар на азс в махачкале, махачкала, пожар, происшествия, новости, дагестан