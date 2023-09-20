https://crimea.ria.ru/20230920/tragediya-v-balashikhe-sk-nazval-vozmozhnye-prichiny-vzryva-v-dome-1131552619.html

Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в доме

Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в доме - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в доме

В Балашихе после взрыва газа в многоэтажном доме следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, рассматривается несколько версий ЧП, в том числе РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T15:29

2023-09-20T15:29

2023-09-20T15:20

балашиха

взрыв газа в многоэтажке в балашихе

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

московская область

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Балашихе после взрыва газа в многоэтажном доме следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, рассматривается несколько версий ЧП, в том числе неисправность газового оборудования и недобросовестное использование газовых приборов. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий сообщает РИА Новости.Следователи в ходе обысков в управляющей и газовой компаниях изымают всю необходимую документацию, допрашивают их работников.Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. По данным МЧС, после взрыва газа на лестничной площадке возник пожар площадью пять квадратных метров. Он уже ликвидирован. На данный момент дом отключен от магистрального газоснабжения.Взрыв газа произошел в 9-этажном доме в Балашихе в среду утром. Обрушились три этажа. Погибли трое и пострадали четверо жителей. Еще два человека, предварительно, до сих пор находятся под завалами. Во время разбора конструкций произошло повторное обрушение, под завалами оказалась группа спасателей. Двое из них погибли, четверо пострадали. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в БалашихеЧисло жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенокПовторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели

балашиха

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, московская область, новости