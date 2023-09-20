Рейтинг@Mail.ru
Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в доме - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230920/tragediya-v-balashikhe-sk-nazval-vozmozhnye-prichiny-vzryva-v-dome-1131552619.html
Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в доме
Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в доме - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в доме
В Балашихе после взрыва газа в многоэтажном доме следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, рассматривается несколько версий ЧП, в том числе РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T15:29
2023-09-20T15:20
балашиха
взрыв газа в многоэтажке в балашихе
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
общество
московская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131545782_13:0:827:458_1920x0_80_0_0_853a30234aa5fa15d315d57c3cf60c19.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Балашихе после взрыва газа в многоэтажном доме следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, рассматривается несколько версий ЧП, в том числе неисправность газового оборудования и недобросовестное использование газовых приборов. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий сообщает РИА Новости.Следователи в ходе обысков в управляющей и газовой компаниях изымают всю необходимую документацию, допрашивают их работников.Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. По данным МЧС, после взрыва газа на лестничной площадке возник пожар площадью пять квадратных метров. Он уже ликвидирован. На данный момент дом отключен от магистрального газоснабжения.Взрыв газа произошел в 9-этажном доме в Балашихе в среду утром. Обрушились три этажа. Погибли трое и пострадали четверо жителей. Еще два человека, предварительно, до сих пор находятся под завалами. Во время разбора конструкций произошло повторное обрушение, под завалами оказалась группа спасателей. Двое из них погибли, четверо пострадали. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в БалашихеЧисло жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенокПовторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели
балашиха
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131545782_115:0:726:458_1920x0_80_0_0_0ac2d9570f35762b64e54f6cb4771530.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, московская область, новости
Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в доме

СК: неисправность газового оборудования могла стать причиной взрыва в доме в Балашихе

15:29 20.09.2023
 
© МЧС РФСпасатели работают на месте обрушении дома в Балашихе
Спасатели работают на месте обрушении дома в Балашихе
© МЧС РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Балашихе после взрыва газа в многоэтажном доме следователи проводят обыски в управляющей и газовой компаниях, рассматривается несколько версий ЧП, в том числе неисправность газового оборудования и недобросовестное использование газовых приборов. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий сообщает РИА Новости.
"Следствием рассматривается ряд версий, в том числе неисправность газового оборудования, а также возможное недобросовестное использование газовых приборов", - сказала она.
Следователи в ходе обысков в управляющей и газовой компаниях изымают всю необходимую документацию, допрашивают их работников.
Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия. По данным МЧС, после взрыва газа на лестничной площадке возник пожар площадью пять квадратных метров. Он уже ликвидирован. На данный момент дом отключен от магистрального газоснабжения.
Взрыв газа произошел в 9-этажном доме в Балашихе в среду утром. Обрушились три этажа. Погибли трое и пострадали четверо жителей. Еще два человека, предварительно, до сих пор находятся под завалами. Во время разбора конструкций произошло повторное обрушение, под завалами оказалась группа спасателей. Двое из них погибли, четверо пострадали. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе
Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенок
Повторное обрушение в Балашихе – пострадали спасатели
 
БалашихаВзрыв газа в многоэтажке в БалашихеПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ОбществоМосковская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:29Трагедия в Балашихе: СК назвал возможные причины взрыва в доме
15:18ВСУ лишились еще двух самолетов – бомбардировщика и истребителя
15:06В Херсонской области избрали главу областной Думы и сенатора
15:04Доходы и СЭЗ: как восстанавливают экономику Запорожской области
14:42Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе
14:35На Крымском мосту очереди – сколько ждать проезда
14:14ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь
14:01В Крыму появятся новые памятные даты
13:47Крымский мост открыли для проезда
13:44Минобороны РФ заявило о полном прекращении боевых действий в Карабахе
13:38В Евпатории громко – власти назвали причину
13:30Опасный поворот: в Керчи иномарка протаранила ВАЗ
13:05В Севастополе упали беспилотники ВСУ - горит трава
13:03Мужчина погиб при повторном ударе ВСУ по Белгородской области
12:54Двое спасателей погибли и четверо ранены при новом обрушении в Балашихе
12:48Азербайджан останавливает операцию в Карабахе
12:45РНКБ профинансировал строительство ЖК в Судаке
12:35В Крыму назвали стоимость национализированной квартиры Зеленского
12:20Прямое попадание в дом: женщина пострадала при обстреле ВСУ Белгородщины
12:11Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния