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Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа - РИА Новости Крым, 20.09.2023
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Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа
Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа
Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, обрушились три этажа, повреждено более 10 квартир. Об этом сообщил губернатор Московской... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T09:20
2023-09-20T09:22
подмосковье
происшествия
общество
газ
балашиха
взрыв газа в многоэтажке в балашихе
московская область
новости
андрей воробьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, обрушились три этажа, повреждено более 10 квартир. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.ЧП произошло в среду утром на улице Октябрьской. По предварительным данным, взорвался газ в квартире на четвертом этаже.На месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, есть пострадавшие. Разбор завалов продолжается.По факту происшествия областная прокуратура начала проверку. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте работает Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме МахачкалыПри взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенокЧисло погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек
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подмосковье, происшествия, общество, газ, балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, московская область, новости, андрей воробьев
Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа

Взрыв газа произошел в многоэтажке в подмосковной Балашихе, обрушились три этажа

09:20 20.09.2023 (обновлено: 09:22 20.09.2023)
 
© МЧС РФВ Балашихе в Московской области в многоквартирном доме взорвался газ
В Балашихе в Московской области в многоквартирном доме взорвался газ
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, обрушились три этажа, повреждено более 10 квартир. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
ЧП произошло в среду утром на улице Октябрьской. По предварительным данным, взорвался газ в квартире на четвертом этаже.
© Telegram Андрей ВоробьевВ Балашихе в Московской области в многоквартирном доме взорвался газ
В Балашихе в Московской области в многоквартирном доме взорвался газ
© Telegram Андрей Воробьев
В Балашихе в Московской области в многоквартирном доме взорвался газ
"Сегодня в 8:21 в Балашихе произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого дома. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир. Есть задымление", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, есть пострадавшие. Разбор завалов продолжается.
По факту происшествия областная прокуратура начала проверку. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте работает Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.
© МЧС РФВ Балашихе в Московской области в многоквартирном доме взорвался газ
В Балашихе в Московской области в многоквартирном доме взорвался газ
© МЧС РФ
В Балашихе в Московской области в многоквартирном доме взорвался газ
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ПодмосковьеПроисшествияОбществоГазБалашихаВзрыв газа в многоэтажке в БалашихеМосковская областьНовостиАндрей Воробьев
 
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