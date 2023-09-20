https://crimea.ria.ru/20230920/vzryv-gaza-v-mnogoetazhke-v-balashikhe--obrushilis-tri-etazha-1131536415.html

Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа

Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа

Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, обрушились три этажа, повреждено более 10 квартир. Об этом сообщил губернатор Московской... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T09:20

2023-09-20T09:20

2023-09-20T09:22

подмосковье

происшествия

общество

газ

балашиха

взрыв газа в многоэтажке в балашихе

московская область

новости

андрей воробьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе, обрушились три этажа, повреждено более 10 квартир. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.ЧП произошло в среду утром на улице Октябрьской. По предварительным данным, взорвался газ в квартире на четвертом этаже.На месте работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, есть пострадавшие. Разбор завалов продолжается.По факту происшествия областная прокуратура начала проверку. По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина на месте работает Балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме МахачкалыПри взрыве бытового газа в доме в Чите пострадал ребенокЧисло погибших после взрыва в доме в Новосибирске возросло до 14 человек

подмосковье

балашиха

московская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подмосковье, происшествия, общество, газ, балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, московская область, новости, андрей воробьев