https://crimea.ria.ru/20230920/chislo-zhertv-pri-vzryve-gaza-v-balashikhe-rastet-pod-zavalami-rebenok-1131541924.html

Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенок

Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенок - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенок

Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Балашихе выросло до двух, еще двое госпитализированы, под завалами остаются люди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T11:25

2023-09-20T11:25

2023-09-20T11:25

балашиха

взрыв газа в многоэтажке в балашихе

происшествия

московская область

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

газ

андрей воробьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Балашихе выросло до двух, еще двое госпитализированы, под завалами остаются люди. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Взрыв газа произошел в среду утром в квартире в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено более 10 квартир. Изначально сообщалось об одном погибшем, сейчас количество жертв и пострадавших увеличилось.Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел на месте ЧП оперативный штаб. Он сообщил, что под завалами слышны голоса ребенка и женщины. Позже в МЧС уточнили, что женщина оказалась заблокирована на шестом этаже. С помощью автолестницы сотрудники МЧС спасли ее и передали е медикам.Развернуты три пункта временного размещения. На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его ход контролирует прокуратура Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Один погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в БалашихеВзрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажаСледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы

балашиха

московская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, происшествия, московская область, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, газ, андрей воробьев