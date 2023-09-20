Рейтинг@Mail.ru
Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенок - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230920/chislo-zhertv-pri-vzryve-gaza-v-balashikhe-rastet-pod-zavalami-rebenok-1131541924.html
Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенок
Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенок - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенок
Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Балашихе выросло до двух, еще двое госпитализированы, под завалами остаются люди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T11:25
2023-09-20T11:25
балашиха
взрыв газа в многоэтажке в балашихе
происшествия
московская область
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
газ
андрей воробьев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131541790_0:0:1182:666_1920x0_80_0_0_f7a91c02d0c1ed7e999b026fd7c1356a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Балашихе выросло до двух, еще двое госпитализированы, под завалами остаются люди. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Взрыв газа произошел в среду утром в квартире в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено более 10 квартир. Изначально сообщалось об одном погибшем, сейчас количество жертв и пострадавших увеличилось.Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел на месте ЧП оперативный штаб. Он сообщил, что под завалами слышны голоса ребенка и женщины. Позже в МЧС уточнили, что женщина оказалась заблокирована на шестом этаже. С помощью автолестницы сотрудники МЧС спасли ее и передали е медикам.Развернуты три пункта временного размещения. На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его ход контролирует прокуратура Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Один погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в БалашихеВзрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажаСледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы
балашиха
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/14/1131541790_239:0:1182:707_1920x0_80_0_0_224527d28a831064bdc26aadac0675ee.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, происшествия, московская область, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, газ, андрей воробьев
Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенок

МЧС: число погибших при взрыве газа в Балашихе выросло до двух, под завалами ребенок

11:25 20.09.2023
 
© МЧС РФСпасатель на месте взрыва газа в многоэтажке Балашихи
Спасатель на месте взрыва газа в многоэтажке Балашихи
© МЧС РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Балашихе выросло до двух, еще двое госпитализированы, под завалами остаются люди. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Взрыв газа произошел в среду утром в квартире в девятиэтажном доме на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено более 10 квартир. Изначально сообщалось об одном погибшем, сейчас количество жертв и пострадавших увеличилось.
"По уточненной информации, в результате происшествия два человека пострадали, они госпитализированы, два человека погибли и еще двое находятся под завалами. Из жилого дома в Балашихе эвакуировано 170 человек. Пострадавшим оказывается помощь психологами МЧС России", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел на месте ЧП оперативный штаб. Он сообщил, что под завалами слышны голоса ребенка и женщины. Позже в МЧС уточнили, что женщина оказалась заблокирована на шестом этаже. С помощью автолестницы сотрудники МЧС спасли ее и передали е медикам.
Развернуты три пункта временного размещения. На месте происшествия работают более 160 человек и 40 единиц техники.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его ход контролирует прокуратура Московской области.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Один погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в Балашихе
Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа
Следком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме Махачкалы
 
БалашихаВзрыв газа в многоэтажке в БалашихеПроисшествияМосковская областьОбществоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиГазАндрей Воробьев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:25Число жертв при взрыве газа в Балашихе растет: под завалами ребенок
11:19Миротворцы РФ эвакуировали из Карабаха более двух тысяч жителей
11:09Скадовск и Севастополь свяжет новый автобусный маршрут – расписание
10:51МИД России призвал остановить кровопролитие в Карабахе
10:39Житель Алтайского края отравил воду для российских военнослужащих
10:15Один погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в Балашихе
10:15Польша сократит поддержку беженцев из Украины после зернового скандала
10:04Более 100 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины
10:00"КрымБукФест-2023": популяризация Крыма через литературу
09:53Бойцы "Днепра" уничтожили более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области
09:41Работа Керченской переправы: как курсируют паромы в среду
09:29Может утянуть на дно: Дуда сравнил Украину с утопающим
09:20Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажа
08:59Придется ли снова надеть маски из-за COVID-19: ответ Роспотребнадзора
08:40Пожар на резервуаре с топливом в Сочи - что известно к данному часу
08:06Лучший изобретатель России: что придумал юный севастополец
07:34В Крыму снова будет громко - власти предупредили о взрывах
07:02Крымский мост: оперативные данные на утро среды
06:45В Сочи горит резервуар с топливом
06:43Глава города Саки предупредил о мошенниках, собирающих деньги на СВО
Лента новостейМолния