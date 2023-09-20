https://crimea.ria.ru/20230920/odin-pogibshiy-i-dvoe-postradavshikh-spasateli-razbirayut-zavaly-v-balashikhe-1131538452.html

Один погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в Балашихе

Один погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в Балашихе - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Один погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в Балашихе

Один человек погиб и еще двое остаются под завалами после взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе, разбор обрушившихся конструкций продолжается. Об... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T10:15

2023-09-20T10:15

2023-09-20T10:29

балашиха

взрыв газа в многоэтажке в балашихе

происшествия

московская область

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое остаются под завалами после взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе, разбор обрушившихся конструкций продолжается. Об этом сообщает МЧС России.Взрыв газа произошел в среду утром в квартире на четвертом этаже многоэтажки на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено более 10 квартир. На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте развернут оперативный штаб, жителей разрушенных квартир разместят в местном Доме культуры."Всех жителей пострадавших квартир размещаем в ДК "Балашиха" – там обеспечим их всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь", - написал он.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его ход контролирует прокуратура Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажаСледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме МахачкалыЗапах газа в Симферополе - в чем причина

балашиха

московская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, происшествия, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество