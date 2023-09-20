https://crimea.ria.ru/20230920/odin-pogibshiy-i-dvoe-postradavshikh-spasateli-razbirayut-zavaly-v-balashikhe-1131538452.html
Один погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в Балашихе
Один погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в Балашихе - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Один погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в Балашихе
Один человек погиб и еще двое остаются под завалами после взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе, разбор обрушившихся конструкций продолжается. Об... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T10:15
2023-09-20T10:15
2023-09-20T10:29
балашиха
взрыв газа в многоэтажке в балашихе
происшествия
московская область
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое остаются под завалами после взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе, разбор обрушившихся конструкций продолжается. Об этом сообщает МЧС России.Взрыв газа произошел в среду утром в квартире на четвертом этаже многоэтажки на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено более 10 квартир. На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте развернут оперативный штаб, жителей разрушенных квартир разместят в местном Доме культуры."Всех жителей пострадавших квартир размещаем в ДК "Балашиха" – там обеспечим их всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь", - написал он.Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его ход контролирует прокуратура Московской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв газа в многоэтажке в Балашихе – обрушились три этажаСледком возбудил дело по факту взрыва газа в жилом доме МахачкалыЗапах газа в Симферополе - в чем причина
балашиха
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балашиха, взрыв газа в многоэтажке в балашихе, происшествия, московская область, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), общество
Один погибший и трое пострадавших: спасатели разбирают завалы в Балашихе
При взрыве газа в Балашихе один человек погиб и двое остаются под завалами
10:15 20.09.2023 (обновлено: 10:29 20.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Один человек погиб и еще двое остаются под завалами после взрыва газа в девятиэтажном жилом доме в Балашихе, разбор обрушившихся конструкций продолжается. Об этом сообщает МЧС России.
Взрыв газа
произошел в среду утром в квартире на четвертом этаже многоэтажки на улице Октябрьской. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено более 10 квартир. На месте происшествия работают спасатели, медики и правоохранители.
"По предварительной информации, два человека остаются под завалами жилого дома в Балашихе. Двое пострадавших направлены в лечебное учреждение, один из которых скончался в карете скорой помощи", - уточнили в пресс-службе.
По информации губернатора Московской области Андрея Воробьева, на месте развернут оперативный штаб, жителей разрушенных квартир разместят в местном Доме культуры.
"Всех жителей пострадавших квартир размещаем в ДК "Балашиха" – там обеспечим их всем необходимым: горячим питанием, водой, окажем психологическую помощь", - написал он.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Его ход контролирует прокуратура Московской области.
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