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Запах газа в Симферополе - в чем причина - РИА Новости Крым, 02.06.2023
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Запах газа в Симферополе - в чем причина
Запах газа в Симферополе - в чем причина - РИА Новости Крым, 02.06.2023
Запах газа в Симферополе - в чем причина
Запах газа, который в пятницу почувствовали жители Симферополя, связан с технологическими работами на объекте "Черноморнефтегаза". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.06.2023
2023-06-02T18:18
2023-06-02T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Запах газа, который в пятницу почувствовали жители Симферополя, связан с технологическими работами на объекте "Черноморнефтегаза". Об этом сообщили в минтопэнерго Крыма.Отмечается, что технологические работы были связаны с добавлением одоранта в систему.Одорант добавляют к природному газу для придания специфического запаха. Этот элемент помогает выявлять утечки природного газа для предотвращения взрыва и отравления людей. Вещество ядовито в высоких концентрациях, однако число примесей в системе потребителей незначительно и не опасно для граждан. Ощутить его запах человек может даже в крошечных концентрациях в воздухе - 1%. Читайте также на РИА Новости Крым:Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через судАвария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентовГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы
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крым, симферополь, минтопэнерго крыма, черноморнефтегаз, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Запах газа в Симферополе - в чем причина

Минтопэнерго: запах газа в Симферополе связан с работами на объекте "Черноморнефтегаза"

18:18 02.06.2023 (обновлено: 18:32 02.06.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛетняя площадка
Летняя площадка - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Запах газа, который в пятницу почувствовали жители Симферополя, связан с технологическими работами на объекте "Черноморнефтегаза". Об этом сообщили в минтопэнерго Крыма.
Отмечается, что технологические работы были связаны с добавлением одоранта в систему.
"Одорант применяется для придания запаха природному газу. При подобных работах возможны кратковременные проявления запаха газа. Все работает в штатном режиме. В скором времени запах газа исчезнет", - заверили в ведомстве.
Одорант добавляют к природному газу для придания специфического запаха. Этот элемент помогает выявлять утечки природного газа для предотвращения взрыва и отравления людей. Вещество ядовито в высоких концентрациях, однако число примесей в системе потребителей незначительно и не опасно для граждан. Ощутить его запах человек может даже в крошечных концентрациях в воздухе - 1%.
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