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Запах газа в Симферополе - в чем причина

Запах газа в Симферополе - в чем причина - РИА Новости Крым, 02.06.2023

Запах газа в Симферополе - в чем причина

Запах газа, который в пятницу почувствовали жители Симферополя, связан с технологическими работами на объекте "Черноморнефтегаза". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 02.06.2023

2023-06-02T18:18

2023-06-02T18:18

2023-06-02T18:32

крым

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минтопэнерго крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Запах газа, который в пятницу почувствовали жители Симферополя, связан с технологическими работами на объекте "Черноморнефтегаза". Об этом сообщили в минтопэнерго Крыма.Отмечается, что технологические работы были связаны с добавлением одоранта в систему.Одорант добавляют к природному газу для придания специфического запаха. Этот элемент помогает выявлять утечки природного газа для предотвращения взрыва и отравления людей. Вещество ядовито в высоких концентрациях, однако число примесей в системе потребителей незначительно и не опасно для граждан. Ощутить его запах человек может даже в крошечных концентрациях в воздухе - 1%. Читайте также на РИА Новости Крым:Износ 90%: в Евпатории прокуратура добилась ремонта водовода через судАвария в Сакском районе: без газа почти 1300 абонентовГлобальное потепление: что грозит человечеству в ближайшие годы

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2023

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крым, симферополь, минтопэнерго крыма, черноморнефтегаз, общество, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма